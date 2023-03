Lyt til artiklen

Når man scorer alle målene i en 3-1-sejr i EM-kvalifikationen, er det selvfølgelig i orden at være hævet lidt over jorden, men når Rasmus Højlund i forvejen strutter af selvtillid, kan det godt blive lidt for meget, siger landsholdskollega Alexander Bah.

»Jeg tror ikke, at jeg skal omgås med Rasmus de næste par timer, det bliver ikke sjovt at være i nærheden af ham, det er helt sikkert,« lyder det med et stort smil fra Benfica-spilleren i minutterne efter slutfløjt mod Finland.

Alexander Bah kan godt synes, at Danmarks nye bomber til tider kan blive lidt for meget.

»Ja, er du sindssyg. I forvejen kommer han ind i landsholdslejren og er lidt kæphøj, så vi skal lige have fundet ud af, hvordan vi får ham pillet lidt ned,« forklarer Bah og tilføjer:

Truppen til kampene mod Finland og Kasakhstan Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget følgende trup til EM-kvalifikationskampene i marts måned: MÅLMÆND: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Mads Hermansen



FORSVAR: Victor Kristiansen, Joakim Mæhle, Elias Jelert, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Simon Kjær, Jens Stryger Larsen, Victor Nelsson og Alexander Bah



MIDTBANE: Christian Nørgaard, Pierre–Emile Højbjerg, Philip Billing, Mathias Jensen og Morten Hjulmand



ANGREB: Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy, Martin Braithwaite, Anders Dreyer, Rasmus Højlund, Jonas Wind og Marcus Ingvartsen

»Han er bare lidt kæk. Ej, det er jo fortjent, han gør det fantastisk, og han er en god fyr, så jeg under ham al den succes, han har for tiden,« siger landsholdets højreback, som ser en meget lys fremtid for Rasmus Højlund.

»Han er jo en maskine, og jeg er ikke overrasket over, at han laver tre basser i dag, for han gør det fantastisk på klubplan, og han viser igen, hvor stort potentiale han har, det bliver spændende at følge ham, for han kan tage det rigtig langt.«

Danmarks sejr lød på papiret mere overbevisende, end den egentlig var. Alexander Bah bider dog også mærke i, at rødhvide skruede tempoet op, når det virkelig gjaldt.

»Til tider spiller vi rigtig god fodbold, men der er også andre gange, hvor vi giver initiativet lidt for meget til Finland. Vi skal rose Finland, de spiller rigtig fint, men når vi skal bringe et ekstra gear, synes jeg også, at vi gør det,« lyder analysen fra Bah, som stod bag assistenten til 1-1.

»Det er en fin præstation, jeg har stadig meget at arbejde med, og jeg håber at kunne finde melodien, som jeg har fundet den på klubplan, men nej, jeg synes, det var et rigtig fint skridt for mig og holdet i kvalifikationsgruppen.«

Næste opgave er søndag mod Kasakhstan, til den tid bør Rasmus Højlund være landet på jorden.