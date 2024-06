Det er ganske sjældent at kunne følge med i de lukkede fejringer i moderne fodbold.

Men Manchester United-stjernen Rasmus Højlund er heldigvis ikke som folk er flest, og derfor lukkede han selv porten op, så fansene kunne få indblik i, hvordan han havde fejret klubbens FA Cup-titel.

»Det var fedt – mit første alvorlige trofæ, hvis man kan sige det sådan. Det er en kæmpe titel at få under bæltet, synes jeg selv. Det fejrede vi selvfølgelig med manér. Og det var en god aften,« sige han efter B.T.s spørgsmål.

Se fotos her:

View this post on Instagram A post shared by Rasmus Winther Højlund (@rasmus.hoejlund)

Det var en opfølger på den meget populære video, der gik sin sejrsgang efter fejringen af klubbens enlige titel denne sæson.

Så måtte Højlund jo også give noget ekstra selv.

pic.twitter.com/ZI4g526F4n — follow @UtdDistrict (@UD_clips) May 31, 2024

Fansene får i det hele taget masser af Højlund, der godt kan huske, hvordan det var at gå håbefuldt til de store stjerner – blandt andet hans sidekammerat Thomas Delaney, der er 11 år ældre end den nye stjerne på landsholdet.

Mandag var Højlund en ombejlet herre til den åbne træning.

Rasmus Højlund og Pierre-Emile Højbjerg under landsholdets autografskrivning i Helsingør mandag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund og Pierre-Emile Højbjerg under landsholdets autografskrivning i Helsingør mandag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det var mega fedt. Jeg vil gerne give noget tilbage, for jeg har selv stået der og spurgt efter autografer, for eksempel Thomas,« siger han med et stort grin til følge hos begge spillerne, der var med på tirsdagens pressemøde forud for testkampen mod Sverige.

»Det er fedt at kunne give de unge et smil på læben. Der er ikke meget, der slår det.«

Efter kampen mod svenskerne onsdag, venter en dyst mod Norge, og så går turen til EM i Tyskland.

