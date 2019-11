Fysik, fysik, fysik!

Det er, hvad der kommer til at møde Danmark mod Irlands toptændte fodboldkrigere.

Sådan lyder den gængse forudsigelse om aftenens EM-skæbnekamp i Dublin, hvor en sejr eller uafgjort kan sende Danmark til sommerens europæiske slutrunde.

Så er det nok meget godt, at Danmarks mandskab både er yngre, højere og tungere – og spiller på et væsentligt højere niveau til hverdag.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sådan kan man nemlig opsummere sammenligningen mellem den formodede danske startopstilling med Irlands ditto til aftenens EM-skæbnekamp, som altså umiddelbart har flest danske plusser.



Gennemnitsdanskeren i Hareides forventede opstilling er 186 centimeter høj, vejer 80 kilo og har den perfekte fodboldalder: 27 år.

Hos Irland lyder gennemsnittet af højde, vægt og alder således: 183 cm, 75 kilo og 29 år. Altså har Danmark en fordel på de umiddelbare fysiske parametre.

Danmarks gennemsnits-spiller Danmarks formodede startopstilling:

Forsvar/målmand:

Kasper Schmeichel (189 cm, 89 kg, 33 år, Leicester)

Henrik Dalsgaard (192 cm, 81 kg, 30 år, Brentford)

Simon Kjær (191 cm, 82 kg, 30 år, Atalanta)

Andreas Christensen (187 cm, 81 kg, 23 år, Chelsea)

Jens Stryger Larsen (182 cm, 74 kg, 28 år, Udinese)

Gennemsnits-forsvarer: 188 cm, 81 kg, 29 år



Midtbane:

Pierre-Emile Højbjerg (185 cm, 81 kg, 24 år, Southampton)

Thomas Delaney (182 cm, 71 kg, 28 år, Dortmund)

Christian Eriksen (182 cm, 76 kg, 27 år, Tottenham)

Gennemsnits-midtbane: 183, 76 kg, 26 år



Angreb:

Yussuf Poulsen (193 cm, 84 kg, 25 år, RB Leipzig)

Martin Braithwaite (177 cm, 73 kg, 28 år, Leganes)

Andreas Cornelius (195 cm, 91 kg, 26 år, Parma)

Gennemsnits-angriber: 188 cm, 83 kg, 26 år Gennemsnits-danskeren: 186 cm, 80 kg, 27 år

Derudover er der flere danske stjerner, som spiller i større klubber, end tilfældet er for irerne. For eksempel spiller både Simon Kjær, Christian Eriksen, Andreas Christensen, Thomas Delaney og Yussuf Poulsen med i årets Champions League.

Ingen fra Irlands startopstilling har i denne sæson prøvet kræfter med mesterligaen for klubhold.

Irlands gennemsnits-spiller Irlands formodede startopstilling:

Forsvar/målmand:

Darren Randolph (188 cm, 78 kg, 32 år, Middlesbrough)

Matt Doherty (183 cm, 89 kg, 27 år, Wolverhampton)

Shane Duffy (193 cm, 76, kg, 27 år, Brighton)

John Egan (185 cm, 75 kg, 27 år, Sheffield United)

Enda Stevens (183 cm, 78 kg, 29 år, Sheffield United)

Gennemsnits-forsvarer: 186 cm, 79 kg, 28 år



Midtbane:

Conor Hourihane (181 cm, 62 kg, 28 år, Aston Villa),

Glenn Whelan (180 cm, 79 kg, 35 år, Hearts)

Jeff Hendrick (185 cm, 79 kg, 27 år, Burnley FC)

Gennemsnits-midtbane: 182 cm, 73 kg, 30 år



Angreb:

Robbie Brady (176 cm, 71 kg, 27 år, Burnley FC)

David McGoldrick (183 cm, 74 kg, 31 år, Sheffield United)

James McClean (180 cm, 70 kg, 30 år, Stoke City)

Gennemsnits-angriber: 180 cm, 72 kg, 29 år



Gennemsnits-ireren: 183 cm, 75 kg, 29 år

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Lidt løse udsagn fra den danske landsholdslejr om det ventede fysiske EM-brag i Dublin:

»Irland er et fysisk stærkt hold, der kommer med en masse energi. Det er et rigtigt duelhold, det er et klassisk britisk hold.« Martin Braithwaite.

»De kommer højst sandsynligt til at spille med hjertet og arbejde hårdt, som de altid gør.« Thomas Delaney.

»Irland har en voldsom kollektiv arbejdsmoral, og det kan bære dem langt. Det har de altid haft.« Åge Hareide.