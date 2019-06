Der var en mindre kanin i hatten fra DBU's side onsdag.

Ind ad døren kom spanske Albert Capellas som U21-landstræner, men med ham var den nyligt fyrede Viborg-træner Steffen Højer, der får jobbet som assistent.

DBU tog kontakt til Steffen Højer ganske få dage efter, at han var blevet fyret i Viborg.

»I mit hoved havde jeg kun Viborg og oprykning. Så jeg var rigtig træt af, at vi ikke rykkede op, og blev fyret dagen efter. Det tog mig lige lidt dage at finde ud af: 'Gider jeg det her? Gider jeg bruge min tid på noget, når det ikke lykkedes denne gang?'« siger Steffen Højer og fortsætter:

Foto: Philip Davali

»Det fandt jeg så ret hurtigt ud af, at det ville jeg gerne. Der var ret hurtigt nogle klubber, der kontaktede mig, men da Flemming (Berg, talentudviklingschef i DBU, red.) ringede ikke ret mange dage efter, var jeg ikke i tvivl.«

Steffen Højer er den første fuldtidsansatte assistenttræner nogensinde på U21-landsholdet, og det indikerer, at der er tale om et trænerteam mellem ham og Albert Capellas – dog med spanieren som den endelige beslutningstager.

Det har også spillet ind hos Steffen Højer, at DBU har ønsket at ansætte en assistent på fuldtid.

»Det var noget, jeg blev tilbudt. Jeg kan nok godt røbe også, at havde det ikke været det, var det ikke sikkert, jeg bare havde sagt ja. For mig er det et tegn på, at man vil det her rigtig meget. Det betyder noget i forhold til den rolle, jeg får,« siger Steffen Højer.

Foto: Philip Davali

Albert Capellas vil som udgangspunkt blive boende i Barcelona, mens Steffen Højer kommer til at have en stor del af kontakten med klubber og spillere i Danmark.

Flemming Berg står for ansættelserne til U21-landsholdet, og han fortæller, at man længe har haft Steffen Højer på radaren.

»Jeg har tidligere snakket med Steffen omkring U-landstrænerstillinger, hvor han ikke syntes, det var det rigtige tidspunkt. Jeg har altid syntes, han var en dygtig, ung og ambitiøs træner, som jeg syntes, vi skulle holde øje med,« siger Flemming Berg, og Steffen Højer bekræfter, at han for nogle år tilbage har været i kontakt med DBU.

»På daværende tidspunkt ville jeg rigtig gerne være klubtræner. Det var vigtigt for mig med endnu flere træninger og have en dagligdag med spillerne, inden jeg kunne få et job, der lignede det her.«