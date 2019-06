Pierre-Emile Højbjerg tænder muligvis for skærmen denne sommer. For at se nogle af de drenge, han allerede kender fra landsholdet, når de for Danmark tørner ud til U21-EM.

Men også for at se, om de danske U21-drenge kan nå den semifinale, som giver direkte adgang til OL i Tokyo i 2020.

»Jeg forventer, at de vinder det. Ej, jeg forventer, at de forhåbentlig går til OL, for det kunne jeg også rigtig godt tænke mig at spille. Jeg er sikkert ikke den eneste, men næste år tror jeg stadig, at jeg er U23. Eller hvad?«, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Du tager bare en af de tre pladser til dem over 23…

»Så håber jeg ikke, at Christian (Eriksen, red.) eller Simon (Kjær, red.) eller Kasper (Schmeichel, red.) gerne vil med. Nej, jeg håber, at de klarer sig rigtig godt. Jeg håber, at de får en positiv historie. Og så håber jeg, at de kvalificerer sig til OL. Det gør jeg oprigtigt.«

Spiller de også lidt for dig så?

»Nej, de spiller for Danmark. Og jeg glæder mig også til at kunne spille for Danmark. Hvor er det, der er OL? Japan? Jeg har pakket min kuffert.«

Hvis Pierre-Emile Højbjerg skal gøre sig forhåbninger om en tur til OL i Tokyo, skal han dog enten en tur ud og finde sig et falsk sygesikringsbevis eller netop håbe på en af de tre pladser, der kan gives til spillere over 23 år.

For Højbjerg er altså lige to årgange for gammel til at nå under Pjerrots arm og få adgang til de mange sportslige forlystelser i Japan. Men mon ikke at en kommende dansk U21-landstræner alligevel vil kunne finde plads til en anfører for en Premier League-klub.

Først skal Danmark dog gå videre fra gruppen ved EM. Og Tyskland er modstanderen mandag, når Danmark åbner EM i Udine.