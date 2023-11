Danmark er kvalificeret til EM i Tyskland til sommer.

Det står klart efter en sejr på 2-1 over Slovenien fredag aften, hvor Joakim Mæhle og Thomas Delaney blev målscorere og sikrede tre point, som gør, at Danmark har EM-billetten i hus.

»Det er det, man kæmper for - at vi skal til EM til sommer. Der kan vi virkelig skabe noget specielt. Det er klasse,« siger Pierre-Emile Højbjerg kort efter slutfløjt til TV 2.

Han erkender, at kvalifikationen ikke har været helt uden problemer.

I en gruppe med meget svage modstandere tabte Danmark undervejs til Kasakhstan og fik senest kun med hiv og sving en sejr over verdens dårligste fodboldhold - San Marino.

»Nogle gange når et tophold er under pres, viser det sit sande jeg. Det var ikke specielt smukt, men vi viser, hvor meget vi vil det,« forklarer Højbjerg og tilføjer:

»Vi er en stor familie, og det er det her, vi kæmper for. Det er kæmpe stort. Jeg har som knægt løbet rundt bag Parken, og det var altid det her, jeg kiggede på. Det er en drengedrøm,« lyder det om den kommende slutrunde.

Danmark slutter EM-kvalifikationen af med en kamp mod Nordirland på mandag.