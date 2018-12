Pierre-Emile Højbjerg gik fra at være helt til skurk i søndagens Premier League-opgør mod Manchester City.

Den danske fodboldspiller Pierre-Emile Højbjerg sendte søndag aften en undskyldning til tilhængere og holdkammerater for det røde kort, han indkasserede i 1-3-nederlaget til Manchester City i Premier League.

»Jeg vil gerne undskylde for mit røde kort og for at have skuffet mine holdkammerater.«

Sådan lyder indledningen i en besked, som den 23-årige dansker har lagt på sin Twitter-konto.

Inden sin udvisning nåede Højberg at vise, hvorfor han nyder stor tillid hos Southamptons nye manager, der har givet midtbanespilleren anførerbindet.

Således bragede han i første halvleg bolden op i nettaget til 1-1 efter selv at have erobret den på Manchester Citys banehalvdel.

Men helterollen blev i anden halvleg vekslet til rollen som skurk, da han korrekt fik direkte rødt kort for en voldsom tackling på Manchester Citys Fernandinho.

»Nogle gange overtager lidenskaben min kontrol, men det er noget, jeg vil arbejde hårdt på and ændre, og jeg er fokuseret på at komme stærkere tilbage,« skriver Højberg på Twitter.

Nederlaget til Manchester City betyder, at Southampton nu er på 17.-pladsen med 15 point. Det er samme antal point som Burnley, der ligger under nedrykningsstregen.

Næste opgave for Southampton, der altså bliver uden Højbjerg, er på udebane mod Chelsea.

/ritzau/