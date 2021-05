Med et mål og en assist til Harry Kane var Pierre-Emile Højbjerg arkitekten i 2-0-sejr over Wolverhampton.

Midtbanespilleren Pierre-Emile Højbjerg var udslagsgivende i Tottenhams 2-0-sejr over Wolverhampton i Premier League.

Danskeren bidrog både med et mål og en assist i sejren, der styrker klubbens muligheder for at spille i Europa i næste sæson.

I slutningen af første halvleg lagde Højbjerg en præcis aflevering over en halv banelængde op i fødderne på topscorer Harry Kane, der gjorde det til 1-0 for værterne.

Efter en god times spil var danskeren årvågen, efter at Gareth Bale havde forsøgt sig med et skud. Bolden blev bokset ud i feltet, hvor Højbjerg kom stormende og sparkede Tottenham på 2-0.

Det var midtbanespillerens anden sæsonscoring, efter at han i januar kom på måltavlen i et nederlag til Liverpool.

Sejren sender Tottenham op på sjettepladsen, der giver adgang til Europa League.

/ritzau/