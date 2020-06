Alt peger på et dansk brag af et sommersalg – men der bliver spillet højt spil.

Danske Pierre-Emile Højbjerg blev onsdag frataget anførerbindet i Premier League-klubben Southampton, efter han flere gange har givet udtryk for, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt med klubben.

Alt tyder derfor på, at klubben vil forsøge at sælge den 24-årige danske landsholdsspiller. Det slår B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, fast:

»Det her betyder, han ikke er i Southampton, når hans kontrakt udløber om et år, og jeg tror også, at han allerede kan være væk denne sommer.«

Fratagelsen af anførerbindet tyder på, Pierre-Emile Højbjerg ikke er at finde i Southampton i næste sæson, lyder det fra B.T.s fodboldredaktør.

Fratagelsen af anførerbindet kommer, efter Southampton-manager Ralph Hasenhüttl har slået fast, at man ikke kan have en anfører, som samtidig aktivt leder efter en anden klub og ikke ønsker at forny sin kontrakt.

Ifølge B.T.s fodboldredaktør handler fratagelsen da heller ikke om, at Pierre Emile-Højbjerg har problemer i klubben.

»Han var en af dem, som Ralph Hasenhüttl virkelig satte sin lid til, og som han brugte hver gang. Det, man hører fra Southampton, er jo også, at han stadig skal spille. Det vidner også om, at han ikke er raget uklar med nogen i klubben,« siger Michel Wikkelsø Davidsen og tilføjer:

»Det handler bare om, at man gerne vil have en anfører, som vier sig til klubben og viser udadtil, at han gerne vil være i klubben. For det kan se lidt dumt ud at have en anfører, som har sagt, han gerne vil videre.«

Men Højbjergs høje spil med at nægte en kontraktforlængelse kan vise sig at blive en ulempe, mener Michel Wikkelsø Davidsen.

Anførerbindet i Southampton er fortid på Pierre-Emile Højbjergs overarm.

»Han kan helt sikkert godt risikere at dumme sig på den her. Vi har jo set det før med Christian Eriksen. Han endte ikke, hvor han burde og skulle, når der var tale om hold som FC Barcelona og Real Madrid, og det i stedet blev til Inter,« siger han og tilføjer:

»Det har vi lidt set med danske spillere, at når de satser, så lykkes de måske ikke med det. Det er bare bedre at blive solgt til en anden klub, fordi så er det en klub, der betaler penge for dig og satser lidt mere på dig. Det kan Pierre-Emile Højbjerg så også stadig nå her til sommer, men nu har han i hvert fald lagt presset for at blive solgt.«

En mulig køber til den danske midtbaneslider lyder ifølge rygterne på at være Tottenham Hotspur. Efter sigende til en pris på omkring 300 millioner kroner.

Et valg, der ifølge B.T.s fodboldredaktør vil give god mening for den danske landsholdsspiller.

Den nu tidligere danske anfører i en tackling på Newcastle Uniteds Matt Richie.

»Vi kigger jo på Tottenham, for det er der, rygterne har været. Og når du er i Premier League, har været anfører og været anset som en profil, så er det næste naturlige skridt at tage til en lidt større Premier League-klub,« siger han og fortsætter:

»Højbjerg skal jo op i den liga, som hedder toppen af Premier League, men under Manchester City, Manchester United, Chelsea og Liverpool. Derunder har vi så et lag, hvor han godt kunne komme hen, og der synes jeg, Tottenham lyder som det mest interessante i og med, at interessen er gensidig,« siger Michel Wikkelsø Davidsen og fastslår:

»Det lugter af Tottenham, og det kunne være et sindssygt godt skifte for ham.«

Pierre Emile-Højbjerg har været i Southampton siden 2016, da han skiftede fra Bayern München. Han har i denne sæson spillet 28 Premier League-kampe for Southampton med én assist til følge.