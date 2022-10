Lyt til artiklen

I sidste uge mistede Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham klubbens fysiske træner, Gian Piero Ventrone, der døde som 61-årig efter kort tids sygdom.

Og dødsfaldet har sat sit præg på den danske midtbaneslider.

»Ugen har været meget følelsesladet. Det er trist, og det er uretfærdigt – alle de ord, du kan bruge. Gian Piero var en fantastisk mand, og vi er enormt kede af det,« siger Højbjerg til football.london og fortsætter:

»Når vi lavede løbeøvelser, og alle var trætte, sagde han ofte, at arbejdet begynder nu, eller med hans egne ord: 'Arbejdet starter nu'. Han var typisk lige ved siden af os, mens han pressede os til det yderste og motiverede os. Det viste ofte, at din grænse er længere væk, end du tror. Og det er noget, holdet har taget til sig.«

Gian Piero. Foto: JENNIFER LORENZINI Vis mere Gian Piero. Foto: JENNIFER LORENZINI

Det kører for Højbjerg og Spurs, som netop nu ligger nummer tre i Premier League og nummer et i Champions Leagues gruppe D.

Og den 27-årige dansker er da også glad for sin tid i London-klubben.

»Jeg er meget stolt over at dele omklædningsrum med de her spillere. Jeg er så stolt, og det gør mig endnu mere ivrig efter at få succes.«

»Vi vil ære Gian Pieros arbejde ved at yde vores bedste hver dag og ved at fortsætte hans arbejde nu og i fremtiden. Jeg tror, det er den bedste måde at ære ham på,« siger Højbjerg.