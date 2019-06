Han kunne være endt som den helt store helt i den rød-hvide kulisse.

I stedet endte festen i lidt af en fuser, da Pierre-Emile Højbjergs mål ikke var nok til at han kunne kalde sig matchvinder fredag aften.

»Jeg ville gerne have haft tre point og været et skridt internt foran Irland. Det skete ikke. Jeg synes, irerne viste sig fra en okay side. Vi lukkede dem ind i kampen til sidst og også ind i kvalifikationen. Det er fakta. Men facts er også, at vi stadig selv kan afgøre det og står et sted, hvor vi selv kan være herre over tingene. Er det lidt sværere end før kampen? Ja. Men er det stadig muligt? Ja,« sagde Pierre-Emile Højbjerg efter den uafgjorte kamp mod Irland.

Han havde blot været på banen i fire minutter, da han kom stormende i et vildt løb og pandede bolden i netmaskerne.

Noget, der fik ham til at juble helt vildt og tage noget af en tur ud mod den ene tribune i ren ekstase.

Og efter kampen satte han ord på reaktionen, der kom helt fra hjertet af, forklarer han.

»Når man scorer foran sådan et Parken. Når man ser helt fra start, hvordan Parken er fyldt..alle er her til at stå sammen og kæmpe sammen for det vi alle vil - en sejr til Danmark - så er det meget stort at få lov til at sætte gang i sæderne på den måde. Det var et stolt øjeblik. Det var bare ud med energi og hjerte. Det var, hvad jeg følte,« sagde Pierre-Emile Højbjerg.

Han var i noget tid ude i landsholdskulden. Stille og roligt er han dog kommet ind i varmen, og selvom han er glad for sit indhop, understreger han dog også, at han er der for holdet uanset hvad.

Om det så er ti, fem eller halvfems minutter han får på banen.

»Jeg er der for at hjælpe, når jeg får chancen. Det er klart, det er nemmere at vifte med flaget, når man har scoret, men det vil også være det samme næste gang. Jeg forventer ikke så meget og er stolt over at være med og få muligheden, hvis den byder sig,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Det var vel meget god reklame?

»Det synes jeg også selv,« siger han med et smil.