Landsholdet er sygt og det mangler vildskab og spilleglæde.

Sådan kunne landsholdslegenden Thomas Gravesens kritik af Kasper Hjulmands tropper koges ned i kølvandet på den pinlige indsats i 2-1-sejren mod San Marino i oktober.

Én af dem, Gravesen blandt andet pegede ud, var landsholdskrigeren Pierre-Emile Højbjerg, men han er ikke meget for at give sin mening til kende om indsatsen i den lille stat, da B.T. torsdag spørger ham til den voldsomme kritik på pressemødet forud for Slovenien-gyseren fredag.

»Når Thomas Gravesen siger det, så er det jo nok rigtigt...«, lød det først en anelse opgivende fra Højbjerg, der siden mente, at det ikke er den bedste idé at dele ud af den evaluering og diskussion, som landsholdet har haft efter San Marino-opgøret.

Pierre-Emile Højbjerg og Andreas Christensen er viceanførere, mens Christian Eriksen og Simon Kjær er væk fra landsholdet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg forstår godt, at det ikke var det bedste, hvad der skete nede i San Marino. Det har vi selvfølgelig også selv forstået. Det har vi også selv vendt på den rigtige måde.«

»Det er positivt, at du kan mærke, at vi som hold og enkeltpersoner ikke var tilfredse. Men så er det klart, at man holder de ting internt, og man diskuterer dem internt.«

»Jeg kan godt se, at man udefra set godt kunne tænke sig at få mere at vide og selv være lidt med i den proces, men når man er midt i en kvalifikation, som vi er nu, så er jeg ikke sikker på, hvor meget af processen, der foregår på de indre sider, der skal deles ud af.«

Højbjerg mener, at landsholdet kunne skabe problemer for sig selv ved at gå dybere ind i diskussionen om landsholdsholdets tilstand.

Thomas Gravesen kaldte efter San Marino-opgøret landsholdet for usundt. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

»I min verden vil det skabe støj og unødvendig snak. Vi ved, vi skal holde fokus på det, vi kan gøre noget ved - og jeg forstår godt, at folk har meninger, og det er sundt, og de skal have lov til det.«

»Men de ting, som vi vender og ligesom har fokus på på de indre sider, dem holder vi for os selv og diskuterer internt.«

»Jeg kan godt forstå, at det virker lidt mat udadtil, hvis man midt i processen ikke deler alt. Men det er positivt, at alle, som jeg har snakket med, vil gerne skubbe til de ting og formindske eller fuldstændig fjerne præstationer, som vi leverede mod San Marino,« sagde Højbjerg og slog fast, at der skal komme en reaktion fredag:

»Men nu har vi mulighed for at vise, at der er nogle ting, vi har arbejdet på og snakket om, og det er det, jeg tænker og fokuserer på.«

Danmark spiller fredag aften 20:45 mod Slovenien og kan med en sejr hive EM-billetten endegyldigt i hus. Du kan følge det hele her på B.T.