Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det passede sikkert Pierre-Emile Højbjerg glimrende, at den står på landsholdsfodbold i den kommende uge.

For hjemme i danskerens klub i London, Tottenham, er man ramt af et mindre granatchok, efter at manager Antonio Conte gik amok på pressemødet efter Spurs' 3-3-kamp ude mod Southampton.

Den koleriske italiener beskyldte med fråde om munden Tottenham-spillerne for at være egoistiske og for at mangle vindermentalitet.

Og lørdagens historiske pressemøde blev selvfølgelig bragt op som noget af det første, da Højbjerg mandag eftermiddag trådte ud foran den danske presse i Helsingør.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Ja, hvordan oplevede jeg det? Jeg tror, at vi alle i hvert fald har set det, haha.«

»Det var et meget ærligt pressemøde, og det kommer jo af, at han ikke er tilfreds. Det kommer af, at vi desværre ikke har fået de resultater, som vi som hold og klub har ønsket,« lød det fra Højbjerg, der ikke ville forholde sig til, om Contes kommunikation var gavnlig.

»Det er heldigvis ikke mig, der skal bedømme det!«

Den danske landsholdsstjerne fortæller, at spillertruppen ikke har fået en uddybning fra manageren efter pressemødet – og at der stadig er nogle ting, som står uklart.

Antonio Conte holdt sig ikke tilbage på lørdagens pressemøde. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Antonio Conte holdt sig ikke tilbage på lørdagens pressemøde. Foto: ADRIAN DENNIS

»Jeg kan godt forstå, at han har brug for 23 mænd, som er 'committet' til et projekt og en kultur. Men jeg tror, at han må uddybe, hvad han føler – før at vi kan gå ud og kommentere. Træneren er ikke tilfreds – det er det, jeg tager med mig.«

Pierre-Emile Højbjerg erkender dog fuldt ud, at det ikke var godt nok, at Tottenham smed en vigtig sejr mod bundproppen fra Southampton.

»Når du fører 3-1 med 12 minutter igen, så skal du lukke kampen. Sende bolden op på række 27 og så sørge for, at de næste 12 minutter går,« understreger han.

Danmark møder torsdag Finland i en udsolgt Parken – det er første opgør i kvalifikationen til EM.