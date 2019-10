»Der skete noget under kampen på hjemmebane mod Montenegro i efteråret 2016, da han blev skiftet ud. Da demonstrerede han, at han ikke var tilfreds med det. Det var jeg ikke glad for, og det sagde jeg også til ham.«

Åge Hareide er klar i mælet om episoden med Pierre-Emile Højbjerg, der var med til at koste midtbanespilleren en tur i landsholdskulden i næsten to år. Det fortalte han i et interview med Jyllands-Posten sidste år forud for VM, som Højbjerg ikke var med til.

Men der er sket meget siden, og fortællingen om Southampton-anføreren føles allerede uendelig lang, på trods af at han kun er 24 år.

For efter to år uden landsholdsfodbold er det tidligere lidt for selvsikre stortalent blevet en moden, essentiel brik på det danske landshold, der lørdag aften tager imod Schweiz i en yderst vigtig kvalifikationskamp frem mod EM.

Få måneder før landskampen mod Montenegro skiftede Pierre-Emile Højbjerg til Southampton fra Bayern München for cirka 112 millioner kroner, hvilket gjorde ham til en af danmarkshistoriens dyreste fodboldspillere.

Danskeren fik en blandet start, men efter hændelsen med landsholdet begyndte det at se mørkere ud for Højbjerg, der endda røg ned på U21-holdet i perioder i 2017.

Det stod på fra foråret til efteråret, indtil han i starten af 2018 kom på ret kurs igen og fik en masse spilletid. Indtil han faktisk blev anfører i Southampton under en kamp mod Fulham sidst i november i fjor som kun 23-årig. Siden da har han nærmest været anfører i samtlige kampe, som han har deltaget i.

I september 2017 blev han og kæresten, Josephine Siw, forældre til datteren Rosa, og det har ændret på Højbjerg, mener Åge Hareide.

Pierre-Emile Højbjerg har stadig titlen som Bayern Münchens yngste Bundesligaspiller nogensinde.

»Pierre-Emile er jo lidt en voksen dreng, der har stiftet familie de seneste par år. Og det er klart, at så udvikler man sig som menneske – og måske får man et andet udtryk, end man havde tidligere. Men for mig har Pierre-Emile altid været én, der har været begejstret for at spille fodbold og ikke været bange for at vise følelser,« siger landstræneren, da B.T. møder ham i landsholdslejren.

Pierre-Emile Højbjerg er en ledertype og blev fra en meget tidlig alder udråbt til at være et af Danmarks største talenter. Fra sine helt unge år, da han i 2013 blev Bayern Münchens yngste spiller nogensinde i en Bundesligakamp, har han været meget selvsikker og passioneret omkring fodbolden. Indimellem har han også haft svært ved at indordne sig.

Og det har til tider spændt ben for den unge mand, der ikke var bange for at kræve spilletid på Bayern Münchens hold, selvom hans direkte konkurrenter var verdensstjerner som Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm og Thiago Alcantara.

Det samme gjorde han under den første tid i Southampton. Inden han fandt ud af, at han skulle lade benene tale på banen i stedet for.

Man har kunnet se, hvor meget han har ændret sig som type, mens han var væk fra landsholdet. Det var også lidt i den periode, at det stod på med hans far. Yussuf Poulsen om Pierre-Emile Højbjerg

Den tidlige opmærksomhed omkring Højbjerg gav ham også allerede debut på det danske landshold som 19-årig – blot en måned efter faderens død den 23. april 2014. Hændelsen har i høj grad været med til at skabe fodboldspilleren som den, han er i dag.

»Der, hvor sorgen rammer mig, det er der, hvor jeg scorer mit første landskampsmål (mod Armenien i september 2014, red.). Hvis der var én i hele verden, jeg ville dele det med, så var det min far. Jeg fik så ondt i maven, og jeg fik det så dårligt. Jeg kunne ikke glæde mig over noget i månedsvis,« forklarede Højbjerg tidligere på ugen til programmet 'Sat Af' om målet, der allerede kom i hans tredje landskamp.

Følelser, det viste Højberg allerede offentligheden i et efterhånden legendarisk interview efter en landskamp mod Serbien i 2015, hvor den unge mand bryder i gråd for åben skærm.

Og det er netop under store øjeblikke, at savnet af hans far melder sig.

Pierre-Emile Højbjerg fik debut på det danske landshold knap en måned efter, at han mistede sin far.

»Man vil jo gerne dele. Det dér med at dele positive oplevelser med dem, man elsker og har nært, det betyder meget,« forklarer Pierre-Emile Højbjerg.

»Man vil jo gerne vise, at man bliver voksen. At gøre sin far stolt er noget, enhver knægt gerne vil. Det er det, der nogle gange sætter sig lidt i klemme.«

En af dem, der har fulgt Pierre-Emile Højbergs udvikling på tætteste hold, er Leipzig-angriberen Yussuf Poulsen. De to kammerater har kendt hinanden, siden de var otte-ni år, og ligesom Højbjerg har Poulsen mistet sin far til kræft.

»Siden han er kommet væk fra Bayern München, kan jeg se, at han har udviklet sig som menneske og er kommet længere i sin karriere,« fortæller Yussuf Poulsen, der efter eget udsagn var Højbjergs sparringspartner i perioden, efter sidstnævnte mistede sin far.

»Man har kunnet se, hvor meget han har ændret sig som type, mens han var væk fra landsholdet. Det var også lidt i den periode, at det stod på med hans far.«

Pierre-Emile Højbjerg er startet inde i fem af Danmarks syv seneste landskampe, og på et år har han med den største selvfølgelighed skabt sig selv en vigtig plads hos Southampton og ikke mindst på det danske landshold. Han er selvsagt også en af dem, der er kraftigt i spil til en startplads mod Schweiz.

Som 24-årig er man nok ikke helt voksen endnu. Men når man er blevet far, gift, anfører i en klub i verdens største liga og tør tale åbent om sine følelser på en velovervejet og reflekteret måde, er man nok godt på vej.

»Han er blevet mere voksen og moden, og jeg tror også, at sådan noget kan hjælpe med at sætte tingene i perspektiv og modne et menneske på en anden måde,« fortæller kammeraten Yussuf Poulsen.