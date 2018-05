Liverpool. Det var en dag for de store følelser i Premier League.

Stoke røg ud af ligaen med et nederlag hjemme, og West Bromwich Albion holdt med en scoring i overtiden liv i håbet om at redde sig i rækken.

1-0-sejren over Tottenham var dog ikke mere end nogle timer gammel, før WBA var på vej ud af ligaen alligevel, da Southampton førte 1-0 ude over Everton.

Det blev der dog ændret på seks minutter inde i overtiden, da man i Everton kunne juble, mens Southampton-spillerne kunne stirre måbende ned i græsset.

Bolden endte hos Evertons unge Tom Davies. Han trykkede af, men bolden ramte Southamptons Wesley Hoedt på vejen, ændrede kurs og gik i mål til slutresultatet 1-1.

Dermed kunne træner, spillere og fans i WBA puste ud for anden gang denne lørdag, selv om overlevelse virker svært for WBA.

I øjeblikket har Huddersfield 35 point på 16.-pladsen inden mødet ude med Manchester Citys mesterhold søndag.

Efter den kamp har Huddersfield to opgør tilbage i sæsonen. Det samme har Southampton lige over nedrykningsstregen med 33 point, hvilket også er Swanseas pointantal under stregen for samme antal kampe.

Swansea tabte tidligere lørdag 0-1 ude til Bournemouth.

WBA har 31 point under stregen, men klubben har blot en enkelt kamp tilbage, og selv om det ser sort ud, kan WBA stadig redde sig.

Pierre-Emile Højbjerg spillede hele opgøret for Southampton, som kom foran 1-0 efter 56 minutter, da Nathan Redmond satte hovedet på et indlæg og headede bolden i mål.

Fem minutter før tid blev Southampton reduceret til ti mand, da Maya Yoshida fik sit andet gule kort for en hård tackling og dermed blev udvist.

Everton kunne med en sejr have sikret en plads i top-8. Klubben ligger stadig på ottendepladsen, men Leicester kan stadig slutte over Everton.