Det går op og ned for Tottenham under den nye manager, José Mourinho.

Nytårsdag blev totalen under portugiserens ledelse igen et nøk dårligere, så den nu tæller fire nederlag, et uafgjort resultat og seks sejre i 11 kampe.

Det skete med 0-1 ude mod Southampton i en kamp, hvor begge hold brokkede sig over VAR-kendelser i forbindelse med appeller for straffespark, og Tottenham-topscorer Harry Kane udgik med en skade.

Tottenham har 30 point for nu 21 kampe og dermed seks point op til Chelsea på fjerdepladsen. Men fordi Wolverhampton tabte 1-2 ude mod Watford, bevarer Tottenham trods alt sjettepladsen.

Christian Eriksen startede inde for Tottenham for anden kamp i træk, men hjemmeholdet med anfører Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen kom foran efter 18 minutter, da Danny Ings stak afsted på kanten af offside, elegant vippede bolden over Tottenham-forsvarer Toby Alderweireld og køligt passerede Paulo Gazzaniga i gæsternes mål.

Dermed fortsatte de defensive problemer for José Mourinhos mandskab, der ifølge en optælling af Sky Sports har lukket flere mål ind end Aston Villa og Burnley siden hans ansættelse i slutningen af november. Nemlig 18 af slagsen.

0-2 kunne det være blevet i anden halvleg, da Alderweireld havde hånd på bolden i feltet, men VAR underkendte appellerne, som videodommersystemet også havde gjort, da Tottenhams Dele Alli så ud til at blive tacklet ureglementeret i Southampton-feltet i første halvleg.

Også offensivt sled Tottenham, og uden karantæneramte Son Heung-min var fart en mangelvare.

Christian Eriksen manglede ofte præcision i sine afleveringer, og 16 minutter før tid måtte Harry Kane humpe ud med en skade i baglåret, efter at han havde strakt sig efter bolden og prikket den i nettet - men ifølge VAR-kendelsen i offsideposition.

Frustrationerne var til at få øje på, og 13 minutter før tid fik Mourinho en advarsel for brok.

Tættest på udligning herefter var Lucas Moura, som fik sit skud blokeret lige udenom mål.

Med sejren har Southampton hentet ti point i de seneste fire kampe og har god afstand til nedrykningsstregen. Men heller ikke denne gang havde Jannik Vestergaard en andel i triumfen. For niende kamp i træk var han ikke i aktion.

