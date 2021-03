Hvis du har fulgt en smule med i europæisk fodbold i de seneste 15 år, har du helt sikkert stødt på navnet José Mourinho.

Den 58-årige portugisiske træner er tit på grænsen mellem gal og genial, mens han har trukket utallige overskrifter i medierne på både godt og ondt.

I dag er han cheftræner i Premier League-klubben Tottenham, som købte danske Pierre-Emile Højbjerg i løbet af sommeren sidste år fra Southampton. Og Højbjerg er på ingen tid blevet lidt af en favorit for den kontroversielle portugiser.

»Han er først og fremmest en personlighed i fodboldverdenen, der har vundet det hele. Og når han fortæller gamle historier, så er det bare med at suge til sig. Du lytter og lærer,« siger den 25-årige midtbanespiller om sin træner til B.T.

José Mourinho har vundet mesterskaber i Portugal, England, Spanien og Italien, mens han ligeledes har vundet Champions League to gange med henholdsvis Porto og Inter.

I øjeblikket er Tottenhams resultater noget svingende, men Pierre-Emile Højbjerg er sikker på, at de snart vil få vendt skuden under den karismatiske portugiser.

»Det er klart, at resultaterne ikke er, som vi drømmer om lige nu, men vi skal nok komme ovenpå igen, hvis vi holder snuden i det rette spor.«

»Der vil selvfølgelig altid være dårlige perioder i en fodboldklub. Men jeg føler mig heldig, for hvis du gerne vil blive bedre til dit fag, så er det fedt at have en træner som Mourinho.«

I skrivende stund er Højbjergs Tottenham placeret som nummer ni i Premier League. London-klubben har ni point op til fjerdepladsen, der udløser Champions League-fodbold i næste sæson.

Den sløje periode slår dog ikke landsholdsspilleren ud. Han er nemlig meget tilfreds med tilværelsen i Tottenham.

»Det har været utroligt lærerigt og spændende i de første måneder. Det har været en stor bekræftelse i den følelse, jeg havde, inden jeg kom. Jeg kan slet ikke klage over, hvordan det er gået. Jeg skal ikke være for fin til at sige, der har været lidt tunge ben på det seneste. Jeg er glad og stolt over, hvad jeg har præsteret.«

Om du kan lide José Mourinhos person eller ej, så har han gjort det fremragende. Karrieren har givet ham en masse rivaler, og en af dem er Pep Guardiola.

Den spanske træner høster lige nu enorm succes med Manchester City, der fører Premier League. Pierre-Emile Højbjerg er en af få spillere, der har haft både begge ærkerivaler som træner. Da han skiftede fra Brøndby til Bayern München i en ung alder, fik han nemlig Guardiola som træner.

Og Højbjerg mener, det er en stor ting at kunne sige, at han har spillet for begge stjernetrænere.

»Det er en fornøjelse og en ære at være en del af et omklædningsrum, som de præger. De har givet mig ansvar og pres, og de har gjort mig nysgerrig på de små detaljer, fordi jeg ønsker at forstå dem,« siger Pierre-Emile Højbjerg, inden han slutter:

»Men når alt kommer til alt, så er jeg også bare en fodboldfan, der er fascineret af, hvad de har opnået i deres karrierer.«

José Mourinho har stået i spidsen for verdenskendte klubber som Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester og Tottenham, mens Pep Guardiola har trænet Barcelona, Bayern München og Manchester City.