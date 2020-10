José Mourinho deler ud af gode råd, og han motiverer Pierre-Emile Højbjerg til at udvikle sig som spiller.

Landsholdsspilleren Pierre-Emile Højbjerg spiller til daglig under en af fodboldens mest anerkendte og på samme tid udskældte personligheder.

Med sommerskiftet fra Southampton til Tottenham har han nemlig fået portugiseren José Mourinho som manager, og for Højbjerg er Mourinho en stor inspiration.

Det fortæller danskeren efter sine første to måneder i London-klubben.

- Det er fantastisk at træne under José Mourinho. Han er en fantastisk træner, og han har en god personlighed. Man kan lære rigtig meget af ham, og han gør en utrolig sulten og motiveret for at blive ved med at lære, og det er rigtig fedt. Det giver blod på tanden, siger Højbjerg.

- Han er sig selv. Han er et stort menneske og en stor træner, og han er en stor motivation for at blive ved med at yde sit bedste for klubben og for holdet.

- Hver træner har deres syn på nogle små detaljer, og det syn deler han ud af. Jeg suger til mig, og jeg er motiveret for at blive ved med at tage flere gode skridt, siger den danske landsholdsspiller.

Højbjerg har fået spilletid i syv ud af otte Tottenham-kampe på tværs af alle turneringer i denne sæson. Forud for sit klubskift havde Mourinho givet danskeren en indikation på, at han kunne blive fast mand.

- Jeg kunne godt mærke, at han var interesseret i at få mig til Tottenham. Jeg snakkede med ham om idéer i forhold til at skifte klub, og det virkede som et naturligt skift, siger Højbjerg.

Hans manager har tidligere i karrieren blandt andet vundet mesterskaber i Portugal, England, Italien og Spanien samt Champions League og Europa League.

Aktuelt går det også den rigtige vej for Mourinho, Højbjerg og Tottenham. Efter nederlaget i sæsonåbneren mod Everton har formkurven været støt stigende. Det kulminerede foreløbig i sidste weekend, da Tottenham vandt med svimlende 6-1 over Manchester United på Old Trafford.

- Det var fuldt fortjent, selv om det ikke er et resultat, der sker hver dag på et historisk stadion. Så det var rigtig fedt, og der var godt humør i omklædningsrummet bagefter. Der var krammere og high fives hele vejen rundt, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Det er svært at spå om, hvor langt den gode formkurve rækker, siger midtbanespilleren, men ambitionen er at vinde en titel i løbet af sæsonen.

- Vi går jo efter at vinde titler, og jeg synes, at Tottenham er en stor klub, som fortjener at vinde noget. Så det kan blive en rigtig spændende sæson.

- Det er anderledes end at være i Southampton, selv om vi også gerne ville vinde hver kamp der. Der er et andet pres og nogle andre forventninger i Tottenham, siger Højbjerg.

De kommende dage byder på landsholdsopgaver for Højbjerg. Søndag gælder det Island på udebane, og onsdag er han nærmere sit hjem, når Danmark møder England på Wembley. Begge kamp er i Nations League.

/ritzau/