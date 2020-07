Sendte han lige et klart hint om klub-fremtiden?

Den danske landsholdsspiller Pierre Emile-Højbjerg står ved en skillevej i karrieren. Efter et par succesfulde sæsoner i Southampton skal han denne sommer videre i karrieren.

Flere Premier League-klubber lurer ifølge engelske medier på den 24-årige dansker. Manchester City, Everton og Tottenham er blevet nævnt.

Og hvem foretrækker Pierre-Emile Højbjerg så? Det giver han måske selv et fingerpeg om inde på det sociale medie Twitter.

Foto: Twitter: Pierre-Emile Højbjerg Vis mere Foto: Twitter: Pierre-Emile Højbjerg

For Højbjerg har 'liket' følgende tweet fra den tyske journalist Florian Plettenberg, der har ekspertise i danskerens tidligere klub Bayern München:

»Ifølge mine informationer er Tottenham den klub, som Højbjerg ønsker at skifte til denne sommer,« skriver Plettenberg og får altså et like med på vejen fra hovedpersonen selv.

Pierre-Emile Højberg har efterfølgende været inde og fjerne sit like fra tweetet.

Southampton kræver angiveligt 25 millioner pund for danskeren - og ifølge flere engelske medier har Tottenham indtil 'blot' budt 15 millioner pund.