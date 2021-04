Han har vundet fansenes, sin managers og kritikernes hjerter.

Pierre-Emile Højbjerg vader i personlig succes i Tottenham, hvor han siden skiftet i sommer er blusset op til at være en af Premier Leagues mest markante midtbaneslidere.

Derfor er den danske landsholdsstjerne også selvskrevet på Daily Mails fælles Tottenham- og Manchester United-hold, som den store avis har sat sammen før dagens store Premier League-brag mellem de to storklubber.

»Han er uden tvivl et af de bedste køb fra sidste sommer. Højbjerg har haft stor betydning for Tottenham siden sit 150 millioner kroner-skifte fra Southampton,« skriver Daily Mail i sin begrundelse om danskeren, som forleden blev kåret til årets spiller af de danske landsholdsfans.

Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Foto: CHRISTIAN BRUNA

Argumentationen for at smide Højbjerg ind på det stjernebesatte fælleshold, som inkluderer eksempelvis Bruno Fernandes, Harry Kane og Marcus Rashford, fortsætter:

»Den 25-årige spiller har spillet hvert eneste minut i ligaen, siden han ankom i sommer, og han skaber et niveau af kontrol på midtbanen, som Mourinho ikke er villig til at undvære. Højbjerg er ankeret på midtbanen, som giver de to andre på midtbanen lov til at være kreative længere fremme på banen,« skriver avisen.

Pierre-Emile Højbjerg, som scorede for Danmark mod Østrig for nylig, har siden sommer optrådt 44 gange for Tottenham. Et enkelt mål er det blevet til.

Den 25-årige dansker finder plads på den centrale midtbane på fællesholdet, som kan ses herunder: