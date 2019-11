Det kom til at handle om Åge Hareide, da det danske landshold havde kvalificeret sig til EM med 1-1 mod Irland.

For den danske landstræner var selv klar til at åbne posen lidt efter en kvalifikation, der undervejs blev forstyrret lidt af en ansættelse af Kasper Hjulmand - og dermed også et fravalg af Hareide til at tage landsholdet videre, når kontrakten løber ud efter sommerens EM.

Og fra spillerne var der også lutter opbakning til den norske træner, som ender sin landstrænerperiode med at have kvalificeret Danmark til to slutrunder af to mulige.

»Han har gjort det fantastisk. Et fantastisk stykke arbejde. For spillergruppen og for Danmark. Han skal være stolt,« siger Pierre-Emile Højbjerg om Hareide og fortsætter.

»Resultaterne taler for sig selv. Og prøv at se hele spillergruppen, hvordan de holder fokus på, at Åges sidste tid skal være helt i top. Vi ønsker alle sammen på hele holdet og staben rundt om at gøre det så godt som muligt selvfølgelig for holdet, men også for at træneren får den bedste afslutning som overhovedet muligt, fordi det fortjener han.«

Åge Hareide var på pressemødet i Dublin efter kampen følelsesladet, og han var meget, meget glad for den spillertrup, som havde stået bag ham hele vejen, da DBU ønskede en ny landstræner ved Hareides kontraktudløb.

Han talte om den store loyalitet, han havde mærket.

»Indefra har der aldrig nogensinde været nogen tvivl om den loyalitet, vi har til hinanden og trænerteamet. Der har aldrig kunnet sættes spørgsmålstegn eller en finger ved det. Vi vil alle sammen gøre det godt selvfølgelig for landet, men specielt også for Åge og hans team. Det fortjener de. De giver os rigtig meget, og vi ønsker at give alt igen,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Den dynamiske midtbanespiller med adresse i Southampton sørgede sammen med de danske holdkammerater for at give Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson noget igen.

En EM-slutrunde.

Og selvom de danske spillere var glade, så man ingen vilde jubelscener efterfølgende. Der var en større følelse af lettelse end ud af kroppen-lykke at fornemme hos spillerne.

“Man kan godt hade sig selv lidt for det, for selvfølgelig er man stolt og utroligt euforisk og glad, men der er også et eller andet, der siger inde i en, at vi ikke bare skal med til EM - vi skal også vise os selv frem på den bedst mulige måde. Selvfølgelig fejrer vi det, og vi er så stolte, men vi er også godt klar over, at Danmark hører med til et EM, siger Højbjerg og kigger lidt frem mod EM til sommer i blandt andet København.

»Vi skal se, hvilken gruppe vi får, og hvad formen siger. Med den form, vi har vist i de sidste par år, går vi ind til EM med klaphatten på og optimismen i top. Det skal nok blive rigtig fedt.«

Pierre-Emile Højbjerg selv måtte sidde på bænken fra starten af kampen, men da Thomas Delaney gik i stykker, kom han ind. Og han dominerede på den midtbane.

»Selvfølgelig var det da piss… rigtig fedt at spille den. Er det en af de største kampe i min karriere? Ja, det er. Er det en af de største muligheder også? Ja. Det var så fedt at være med til at hive den hjem og være med til at fejre det med de fantastiske fans, der har taget turen. Dem kan vi virkelig mærke.«

»Ja, det er enestående. Og når vi sidder i bussen her, vil jeg lige trække det hele ind og nyde det, og så ses vi senere. Okay? Tak for det,« sluttede Højbjerg.