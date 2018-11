Midtbanespilleren Pierre-Emile Højbjerg har fuld forståelse for, hvis han må indlede fredagens potentielt afgørende Nations League-kamp på Danmarks bænk.

Da han i oktober gjorde comeback på landsholdet efter to års fravær, spillede han en fornem kamp på den centrale midtbane i 2-0-testsejren over Østrig, men han forventer ikke, at præstationen er nok til at slå Thomas Delaney og Lasse Schöne af holdet i en vigtig kamp.

I stedet accepterer han den hårde konkurrence og regner med at starte på bænken, som han også gjorde det mod Irland tre dage inden sejren over Østrig.

»Jeg synes, at Lasse Schöne og Thomas Delaney har gjort det utroligt godt, og jeg synes, at dem, der også står udenfor - Lukas Lerager og Andreas Christensen - gør det utrolig godt. Der er kamp om pladserne, og det gør også, at alle holder sig skarpe.«

Pierre Emile Højbjerg er tilbage på landsholdet. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Pierre Emile Højbjerg er tilbage på landsholdet. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Delaney og Schöne ved, at vi puster dem i nakken. De skubber niveauet hele tiden, og vi skal følge trop. Det er rigtig sundt,« siger Højbjerg.

Spørgsmål: Er der på grund af konkurrencen en større accept, hvis Åge Hareide vælger nogle andre end dig?

»Selvfølgelig. Resultaterne har også været der, så det er naturligt, hvordan der bliver valgt for tiden,« siger Højbjerg.

Han lægger ikke skjul på, at han har ambitioner om at blive fast starter på landsholdet igen, men tidshorisonten er ikke fastsat.

»Jeg tror, at det er enhver fodboldspillers drøm og mål at være blandt de foretrukne på det danske A-landshold. Det er også min drøm.«

»Jeg ved godt, at jeg nu er med for anden gang i et stykke tid. Så det handler om at gøre mig umage og vise, at jeg hører til på holdet og igen skal udtages gang på gang. Når jeg har fået rigtig fat, begynder jeg måske at kigge på næste skridt,« siger Højbjerg.

De ydmyge udtalelser er en kontrast til den unge og mere frembrusende Højbjerg, der fra 2014 til 2016 var en fast del af landsholdet under både Morten Olsen og Åge Hareide.

I løbet af sine to år væk fra landsholdet er han blevet mere moden og tålmodig.

»Hvis du havde spurgt mig for et år siden, havde jeg nok ikke været super tålmodig. Jeg har lært at hvile i min tålmodighed,« siger Southampton-spilleren.

22-årige Højbjerg har scoret et mål i sine 22 kampe på landsholdet.

/ritzau/