Pierre-Emile Højbjerg ser bestemt ud til at være fortid i Southampton efter den igangværende sæson. Og det ligner et skifte til José Mourinhos Tottenham.

The Athletic skriver således søndag, at London-klubben er favoritter til at sikre sig danskeren til den kommende sæson.

Gennem de seneste uger har rygterne omkring Højbjergs formodede skifte tiltaget, og den 24-årige midtbanespiller står lige nu som et af de varmeste navne på Premier Leagues transferliste.

For skal man tro rygtebørsen, er der nemlig ikke meget, der tyder på, at Pierre-Emile Højbjerg forlader England.

En række af de største medier har gennem de seneste døgn intensiveret skriverierne om Højbjerg, og to klubber skiller sig ud. Det er selvfølgelig Tottenham, mens Everton også nævnes.

Ifølge Sky Sports er begge klubber interesserede og taler med Southampton om en mulig overgangssum netop nu. Mediet melder dog, at Højbjerg skulle foretrække Tottenham.

The Guardian melder også om, at Højbjerg foretrækker Tottenham, og mediet mener at vide, at det er José Mourinho selv, der har udset sig danskeren som sit nye, defensive anker på midtbanen bagved Giovani Lo Celso og Tanguy Ndombele.

Sidstnævnte har dog ikke set meget spilletid i de seneste uger under José Mourinho, og her florerer tilsvarende historier om, at han allerede er på vej væk fra Tottenham efter bare en enkelt sæson i Nordlondon.

Men hvis det er Mourinhos ønske at hente Højbjerg, er det for portugiseren et velkendt ansigt, der skal stå for agentarbejdet.

I februar kunne B.T. fortælle, at danskeren var landet i stalden hos superagenten Pini Zahavi, der også varetager Robert Lewandowskis og Wilfried Zahas interesser.

Han er samtidig manden, der stod bag José Mourinhos ansættelse i netop Tottenham til trods for, at han egentlig er repræsenteret af en anden stjerneagent, Jorge Mendes, og det er ikke utopisk at forestille sig, at det som minimum kan gøre forhandlingerne en anelse lettere.

Selvom Tottenham angiveligt skulle være Højbjergs foretrukne destination, skulle der endnu ikke ligge et officielt bud på Southamptons bord fra London-klubben. Ifølge Football Insider er klubben dog så interesseret, at de angiveligt ringer til Southamptons høje herrer hver dag for arbejde videre på en aftale.

Pierre-Emile Højbjerg har spillet fire sæsoner i Southampton. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Pierre-Emile Højbjerg har spillet fire sæsoner i Southampton. Foto: EDDIE KEOGH

Til gengæld skulle der være kommet et konkret bud fra Everton.

BBC skrev torsdag aften, at Everton havde smidt et bud på 14 millioner pund plus diverse bonusser for Pierre-Emile Højbjerg. Det svarer til 115 millioner kroner, men det er et solidt stykke fra udgangspunktet på de 25 millioner pund (205 millioner kroner), som flere medier melder om, Southampton er ude efter.

Der kan også bliver tale om en byttehandel, hvor Southampton får en spiller og en pose penge for Pierre-Emile Højbjerg. Det kan umiddelbart blive til Tottenhams fordel.

Siden jul har Southampton haft forsvarsspilleren Kyle Walker-Peters på leje fra netop Tottenham, og efter coronapausen har han spillet sig ind i startopstillingen under manager Ralph Hasenhüttl. Ham skulle Southampton være interesserede i at hente til klubben på permanent basis.

Pierre-Emile Højbjerg fik for en måned siden frataget anførerbindet i Southampton, da han ikke nåede frem til en forlængelse med Southampton, hvor han 12 måneder tilbage af sin nuværende kontrakt. Det gav ekstra ild til transferrygterne. Torsdag spillede han fuld tid i 1-1-kampen mod Brighton, men her bar James Ward-Prowse anførerbindet.