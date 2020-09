Tottenham var på randen af exit mod Chelsea i Liga Cuppen, men sejrede efter straffesparkskonkurrence.

Pierre-Emile Højbjerg fik en halv times tid på banen og bidrog med en sikker scoring i straffesparkskonkurrencen, da Tottenham sendte Chelsea ud af Liga Cuppen.

Den 25-årige dansker var sikker fra pletten på Tottenhams tredje forsøg, hvor de ni første skytter scorede sikkert, indtil Mason Mount blev skurken for Chelsea, da han sparkede forbi og sendte holdet ud af turneringen.

Det lignede ellers længe en Chelsea-sejr efter Timo Werners føringsmål i første halvleg, men Tottenham fik udlignet kort før tid og fremtvang en afgørelse i straffesparkskonkurrence.

Dermed er José Mourinhos hvidblusede tropper som det første hold klar til kvartfinalerne.

Tottenham havde svært ved at få spillet til at fungere i en første halvleg, som generelt ikke havde meget nerve og intensitet.

Spillet var præget af en del fejl, og det var også en sådan, der førte til halvlegens eneste scoring.

Den nyindkøbte spanske venstreback Sergio Reguilon fik sin debut for Tottenham, men han havde sine problemer i de første 45 minutter.

Efter knap 20 minutters spil lavede han en skidt fejlaflevering frem i banen, som sendte Chelseas back Cesar Azpilicueta afsted i højresiden.

Reguilon oksede tilbage for at rette op på sin fejl, men han gik i stedet fuldstændig på en skudfinte, satte sig på halen og kunne se bolden ende for fødderne af Timo Werner på kanten af feltet, hvorfra han vendte rundt og bankede bolden ind.

Det var tyskerens første mål i sin fjerde kamp for Chelsea siden skiftet fra RB Leipzig denne sommer.

Efter pausen fik Tottenham bedre fat og satte sig på kampen. De store chancer stod ikke i kø, men Reguilon fik et par udmærkede muligheder efter gode fremløb, men han havde problemer med at ramme målet.

Da uret rundede en times tid sendte José Mourinho sin danske midtbanemotor Pierre-Emile Højbjerg på banen, og også Harry Kane blev sendt i aktion for at jagte udligningen.

Chelsea havde muligheder for at lukke kampen på kontra, men det skete ikke. Og det var fuldt fortjent, da Tottenham seks minutter før tid fik udlignet.

Reguilon tog en lille hævn ved at stå for indlægget, der havnede for fødderne af Erik Lamela. I helt fri position kunne han let trille bolden forbi Chelseas debuterende keeper Edouard Mendy.

Menuen blev ændret til straffesparkskonkurrence, og her svigtede Mason Mounts nerver til sidst.

/ritzau/