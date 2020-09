- Der er helt sikkert ting, vi kan tage med videre, siger Pierre-Emile Højbjerg efter dansk nederlag.

Det danske fodboldlandshold var lørdag i aktion igen for første gang siden november 2019.

Men Kasper Hjulmands tid som landstræner fik ikke en optimal start. Danmark tabte 0-2 til Belgien i Nations League foran tomme tribuner i Parken.

Nederlaget efterlod den danske midtbaneslider Pierre-Emile Højbjerg med en blandet fornemmelse.

- Det er bittersødt. Der var gode momenter, men også momenter, hvor vi blev udstillet lidt, siger Pierre-Emile Højbjerg til Kanal 5.

- Der er helt sikkert ting, vi kan tage med videre og arbejde på i forhold til det positive, og så er der selvfølgelig også nogle ting, vi skal have justeret. Sådan er det, når man taber 02.

Belgien kom foran allerede efter lidt over otte minutter, da Jason Denayer prikkede et hjørnespark i mål. Napoli-stjernen Dries Mertens scorede til slutresultatet med et kvarter tilbage.

Danmark får mulighed for genoprejsning, når England tirsdag kommer på besøg.

/ritzau/