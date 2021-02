Pierre-Emile Højbjerg begik straffe, og Ilkay Gündogan scorede to gange, da Manchester City slog Tottenham.

Manchester Citys sejrsrække bliver bare længere og længere.

Heller ikke Tottenham kunne stille noget op mod Pep Guardiolas hold, der på hjemmebane tog en fuldstændig problemfri 3-0-sejr i Premier League.

Det er Citys 16. sejr i træk, når man medregner alle turneringer, og holdet fører Premier League med syv point ned til Leicester på andenpladsen.

Et frispark på stolpen af Harry Kane var Tottenhams eneste virkeligt farlige forsøg i hele kampen, som Manchester City sad tungt på.

Hjemmeholdet blev dog hjulpet i gang af Tottenhams dansker, Pierre-Emile Højbjerg, som midt i første halvleg fik et noget hårdt straffespark dømt imod sig.

Højbjerg forsøgte at tackle Ilkay Gündogan, og dommer Paul Tierney så en forseelse, som udløste et straffespark til favoritterne.

Tottenham-keeper Hugo Lloris havde hænderne på Rodris afslutning fra pletten, men han kunne ikke holde bolden ude af målet.

Gæsterne lukkede fem mål ind mod Everton tidligere på ugen og var tydeligvis optaget af ikke at blotte sig mod Premier Leagues bedste hold.

Det gik dog ud over de offensive bestræbelser, og der var meget lidt at bestille for Ederson i Manchester Citys mål.

Kampen blev reelt afgjort kort inde i anden halvleg, da Ilkay Gündogan fortsatte den målfest, han har haft kørende i de seneste par måneder.

Et passivt Tottenham-forsvar så til, mens City spillede bolden rundt omkring feltet. Til sidst kunne Raheem Sterling servicere Gündogan, som scorede med et fladt spark.

Midt i anden halvleg gjorde samme Gündogan det til 3-0 efter endnu en gang tvivlsomt forsvarsarbejde fra gæsterne, da en lang aflevering fra målmand Ederson var nok til at udmanøvrere hele bagkæden.

Gündogan slap fri og scorede sit 11. ligamål på to måneder, mens Tottenhams Davinson Sanchez faldt over sine egne ben i et desperat forsøg på at afværge.

