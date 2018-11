Hobro-træner Allan Kuhn var utilfreds med sine spilleres præstation i indledningen i 0-1-nederlaget til OB.

Hobro IK måtte fredag indkassere sæsonens niende nederlag, da nordjyderne i Superligaen på udebane tabte 0-1 til OB.

Efter kampen var Hobro-træner Allan Kuhn godt klar over, hvad der gik galt for nordjyderne i fredagens opgør.

- Vi tabte kampen på de første 20 minutter. Vi havde talt om, at vi gerne ville indlede ordentligt, hvilket desværre ikke lykkedes, siger Allan Kuhn.

- Nu skal jeg se på, om det er noget mentalt, der gjorde, at vi indledte så dårligt og ikke overholdt vores aftaler.

OB kom i front efter ti minutter og havde mange chancer i begyndelse af kampen. Efterfølgende ændrede Kuhn taktik, og det hjalp gæsterne.

- Vi fik heldigvis ændret formationen fra 4-4-2 til 4-5-1, og derefter så vi bedre ud. Vi fik også de halve muligheder, som man kan forlange på udebane mod OB, siger Allan Kuhn.

Hobro har efter 15 runder lukket hele 35 mål ind, hvilket er klart flest af alle hold i Superligaen.

- Vi arbejder meget med at lukke færre mål ind, og vi er ved at have godt styr på standardsituationerne. Dem forsvarede vi os rigtig godt imod i den her kamp.

- Men OB fik alt for mange chancer i dag, specielt i begyndelsen af kampen, siger Kuhn.

Hobro forbliver efter nederlaget på sidstepladsen med 12 point.

/ritzau/