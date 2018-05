Skadede Pål Alexander Kirkevold var stærkt savnet i nederlaget til Sønderjyske, siger Thomas Thomasberg.

Haderslev. Hobro tabte søndag 0-1 hos Sønderjyske i det første af to opgør i Superligaens Europa League-playoff.

Det skete uden Superligaens topscorer, Pål Alexander Kirkevold, der måtte sidde over med en lyskeskade, og det kunne ses på en meget tandløs Hobro-offensiv.

- Pål har scoret over halvdelen af vores mål i sæsonen, så når vi ikke vinder og ikke scorer, er det naturligt med fokus på hans fravær.

- Det havde jeg allerede snakket med drengene om inden kampen, og vi ville rigtig gerne vise, at vi også kan uden ham, siger Hobro-cheftræner Thomas Thomasberg.

Han erkender i samme åndedrag, at missionen mislykkedes:

- Ud over lidt på dødbolde skabte vi for lidt. Vi var også usikre i vores forsvarsspil, og i det lys kan vi være tilfredse med et smalt nederlag, siger Thomasberg.

Kirkevold har scoret 21 af Hobros 41 mål i sæsonen, og Hobro-træneren håber, at nordmanden bliver klar til returkampen mod Sønderjyske om en uge.

- Vi vil forsøge at få ham klar, men tiden må vise, om det lykkes. Naturligvis vil jeg rigtigt gerne have ham med.

- Han tiltrækker sig meget opmærksomhed fra modstanderne og er en meget vigtig brik for os, siger Hobro-træneren

Hobro-kaptajn Mads Justesen håber ligeledes på Kirkevold, men roser også afløseren Quincy Antipas.

- Quincy spillede en rigtig god kamp. Han var vores bedste mand. Men vi fik ham ikke sat nok i scene, så vi må hjem og kigge på, hvordan vi bliver farlige, når Pål ikke er med, siger Justesen og ser frem mod returkampen.

- Det var ingen katastrofe at tabe med ét mål. Vi skal slå dem på hjemmebane, og vi kan slå dem med mere end et mål.

Vinderen af det samlede opgør mellem Hobro og Sønderjyske skal op mod vinderen af opgøret mellem AGF og OB.

Her tog AGF søndag første stik med en 3-2-sejr på hjemmebane.

/ritzau/