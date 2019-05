Hobro-træner Peter Sørensen forventer, at kampene mod Silkeborg eller Viborg fra 1. division bliver svære.

Hobro kom søndag eftermiddag et skridt tættere på overlevelse i Superligaen, da holdet slog Vejle Boldklub ud med 2-0 og samlet 2-1.

For Hobro venter derfor to drabelige kampe, som skal afgøre, hvem der skal spille Superliga, og hvem der skal spille 1. division i næste sæson.

Hobro-træner Peter Sørensen spår en svær opgave uanset modstanderen.

- Det bliver svært. Både Silkeborg og Viborg kunne lige så godt være i Superligaen. De har begge forudsætninger, der med længder overgår dem, som vi har i Hobro, siger Peter Sørensen.

Set over to opgør mener Hobro-træneren, at hans hold var den rette vinder mod Vejle, selv om han ikke var sen til at indrømme, at det var tæt til det sidste.

- Det var fortjent, at vi vandt samlet, og så kan vi være glade for, at vores målmand var kampafgørende.

Netop Hobro-målmand Jesper Rask pillede undervejs i kampen et straffespark. Derudover havde målmanden flere kampafgørende redninger.

- Jeg tog det straffe, de fik. Jeg følte, at jeg havde læst Kjartan Finnbogason. Jeg spillede godt, men det gjorde hele holdet også, siger Jesper Rask.

Hobro-helten indrømmede efter kampen, at han ikke har brugt meget tid på at se holdene fra 1. division i løbet af sæsonen. Alligevel føler han, at Hobro har gode muligheder for at overleve.

- Vi har forhåbentlig en fin chance, hvis vi gør det lige så godt, som vi har gjort indtil nu.

Vejle spiller i 1. division i næste sæson.

/ritzau/