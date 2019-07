Emmanuel Sabbi og Edgar Babayan ligner varme transferemner, men Peter Sørensen vil gerne holde på duoen.

Samarbejdet mellem Hobro-spillerne Emmanuel Sabbi og Edgar Babayan pressede gang på gang modstanderen mandag aften.

Her tog Hobro IK imod AGF, da klubberne indledte deres sæson i 3F Superligaen med at spille 1-1.

Cheftræner Peter Sørensen er også tilfreds med spillernes præstationer, som resulterede i et oplæg til scoring fra Babayan og et mål af Sabbi, da han efter lidt over en time bragte Hobro foran 1-0.

Det er ikke kun de offensive indslag i kampen, som glædede Hobro-træneren efter kampen. Peter Sørensen roser også begge spilleres defensive arbejde.

- Selv om Sabbi og Edgar er bedst med bolden, så skal de også sørge for at være gode nok uden bolden. Det synes jeg, at de var.

- De var farlige, men det var godt at se, at de kunne bidrage til en stærk defensiv, der var svær at bryde igennem, siger Peter Sørensen.

Begge spillere ligner varme transferemner efter verserende rygter om interesse fra andre klubber, men Peter Sørensen håber at kunne holde på begge spillere.

- Det bestemmer jeg desværre ikke. Træneren synes jo, at de bedste spillere skal spille for hans klub, og så indgår han i en større sammenhæng.

- Vi skal være parat til at sælge vores spillere, men ikke for enhver pris. De to er meget værd for os, så det er ikke enhver, der bare kan melde sig ind og vriste dem fra os. Når det er sagt, så er de dygtige, og de bliver kun bedre, siger cheftræneren.

Amerikanske Emmanuel Sabbi scorede seks superligamål i sidste sæson, mens dansk-armenske Edgar Babayan er noteret for fem scoringer.

