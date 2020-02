Hobro-træneren mener, at de mange uafgjorte resultater er udtryk for, at holdet kan spille lige op med alle.

Som så mange gange før spillede Hobro IK uafgjort i fredagens kamp mod AGF, som endte 0-0.

Det er nemlig 12. gang i sæsonen, at nordjyderne spiller uafgjort, og det er klart flest af alle hold i 3F Superligaen.

Hobro-træner Peter Sørensen ser de mange uafgjorte resultater som et tegn på, at holdet er jævnbyrdigt med alle hold i rækken.

- Det er et udtryk for, at vi er i stand til at spille lige op med alle hold i rækken, og det er en flot præstation i sig selv.

- Om det så er flot nok, det vil vise sig, siger Peter Sørensen med tanke på den tætte nedrykningskamp.

Ud over de mange uafgjorte kampe, har holdet tabt ni kampe, og fem af dem er kun tabt med et enkelt mål.

Men trods det faktum mener Hobro-træneren ikke, at holdet nødvendigvis har fortjent flere point, end det er blevet til.

- Det går nok nogenlunde lige op, for uafgjorte kampe kan typisk gå begge veje, siger han.

Det er Hobro-profilen Rasmus Minor Petersen ikke helt enig i.

- Ja, jeg synes, vi har fortjent at få flere point, for i efteråret kunne vi sagtens have vendt de uafgjorte kampe til sejre.

- Det er selvfølgelig irriterende at stå og rose vores præstation hver gang, for vi ved jo godt, at det er tre point, der tæller, siger Minor.

Trods en placering som nummer 12 med 18 point efter 23 kampe er Peter Sørensen ikke nervøs for sit mandskab.

- Hvis vi kan spille, som vi gjorde mod AGF og som mod Midtjylland i sidste uge, er jeg fortrøstningsfuld i forhold til resten af sæsonen, fastslår han.

Hobro tager næste søndag imod Esbjerg i en direkte duel om 12.-pladsen.

/ritzau/