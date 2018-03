Hobro-træner Thomas Thomasberg er rasende over strukturen i Superligaen.

Brøndby. Hobro endte på syvendepladsen i Superligaen og er dermed det hold, der har klaret sig bedst, hvis man ser bort fra de hold, der endte i mesterskabsspillet.

Men syvendepladsen betyder, at nordjyderne er endt i en sværere pulje i nedrykningsspillet, end hvis de var endt på enten ottendepladsen eller niendepladsen.

Var Hobro endt som otter eller nier, havde der været hele ti point ned til de afgørende nedrykningskampe, mens der nu blot er fire.

Årsagen er den måde, man har lavet strukturen i Superligaen, og Hobro-træner Thomas Thomasberg er dybt frustreret over strukturen.

- Det er en lortestruktur, når man skal ud og spille om nedrykning, og man ved, at de, der er endt som nummer otte og ni, i grove træk er reddet. Det er frustrerende, siger Thomasberg.

- Sport skal jo ikke handle om, at man kan spekulere i, om det er bedre at blive nummer otte eller ni i stedet for nummer syv. Det må det aldrig komme til, og det skal der selvfølgelig kigges på.

- Det er en katastrofe, at det hold, der endte på niendepladsen, kan være ti point over en nedrykningsplads, og vi, som endte på syvendepladsen, kun er fire point over, siger Thomasberg.

Divisionsforeningen havde inden den sidste runde i Superligaens grundspil bedt klubberne om ikke at kritisere strukturen i det offentlige rum - men det var Thomasberg ligeglad med.

- Det har jeg bare svært ved. Når det hele kommer til at gå én imod, og resultatet ender, som det gør, så har jeg sgu brug for at få afløb for det.

- Så kan det godt være, de siger, at vi skal sige noget positivt, men i det her tilfælde er strukturen bare ren lort, siger Thomasberg.

Hobro skal i nedrykningsspillet møde AGF, Silkeborg og FC Helsingør

/ritzau/