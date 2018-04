Hobro er sikre på endnu en sæson i Superligaen og kan se frem til fjerde sæson i landets bedste række

Hobro. Mandag aften sikrede Hobro IK endnu en sæson i Alka Superligaen med en 1-0-sejr hjemme over Silkeborg.

Dermed undgik klubben for anden gang i sin historie en nedrykning fra landets bedste række.

I 2016 rykkede Hobro til gengæld ned efter to sæsoner i Superligaen, og Hobros sportschef føler, der er erfaring at trække på nu.

- Vi har lært af første gang (Hobro undgik nedrykning, red.). Vi fandt ud af, at vi ville være mere boldbesiddende end sidste gang, og det lykkes vi i den grad med.

- Vi reddede os 16. april i år. Sidste gang gjorde vi det den 21. maj. Så det er ret tidligt, siger Jens Hammer Sørensen, der er sportschef i Hobro.

Siden seneste overlevelse i 2015 har han i høj grad arbejdet med at bygge klubben op. Her har der været fokus på at gøre Hobro IK til en fuldtidsprofessionel klub.

Dermed står nordjyderne også bedre rustet, vurderer Jens Hammer Sørensen.

- Nu har vi nogle gode træningsfaciliteter, og spillerne træner på fuld tid, så jeg synes, at vi ligner en superligaklub, siger han.

Den tidlige overlevelse betyder også, at man som sportschef kan tage forskud på sommerens opgaver.

Én af de opgaver er at finde en erstatning for anfører Mads Justesen, der indstiller karrieren efter den indeværende sæson.

- Ja, det er sådan nogle småting, vi kan gå i gang med allerede nu, så det er også en fordel for os, siger sportschefen.

Hobro rykkede for første gang i klubbens historie op i landets bedste række i 2014.

