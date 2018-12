Hobro skal sikre overlevelse i Superligaen med den nuværende spillertrup, fastslår klubbens sportschef.

Forventningen i Hobro IK er, at overlevelse i Superligaen skal sikres med de midler, man allerede har til rådighed.

Det fastslår sportschef Jens Hammer Sørensen, der oplyser, at Hobro kun vil bruge januars transfervindue til at hente forstærkninger, hvis nogle af de nuværende spillere bliver solgt.

- Vi vil gerne holde fast i den trup, vi har nu. Vi håber og tror på, at den trup, vi har nu, er nok til at klare en ny sæson i Superligaen. Vi har været lidt ramt af skader.

- Der kommer sandsynligvis noget interesse for nogle af spillerne, og vi skal have nogle ind, hvis vi sælger. Vi skal dog sælge for at købe, fastslår Jens Hammer Sørensen.

Tidligere på ugen berettede bold.dk, at klubben havde haft 2. divisionsangriberen Christian Nissen til prøvetræning, og at den 24-årige Aarhus Fremad-angriber havde vist sig godt frem.

Sportschefen afviser dog et klubskifte.

- Det ligger ikke i kortene, at Christian Nissen får en kontrakt, siger Jens Hammer Sørensen.

Sidste sæsons topscorer i Superligaen, Pål Alexander Kirkevold, gjorde søndag aften comeback efter en længere skadespause, da han blev skiftet ind mod Brøndby efter 66 minutters spil.

Selv om Hobro tabte kampen 0-1 på Brøndby Stadion, gjorde nordmanden et godt indtryk, da han stod for Hobros eneste farlige skud mod Brøndbys mål.

Både Jens Hammer Sørensen og træner Allan Kuhn ved, at angriberen har stor betydning for klubbens overlevelseschancer, og begge håber, at nordmanden holder sig skadefri samt spiller i klubben til foråret.

- Jeg synes, vi lignede et andet hold, da han kom på banen. Det så fint ud, og der er ikke noget konkret bud på ham lige nu, siger Jens Hammer Sørensen.

- Vores største problem er, at vi har haft for mange skader i efteråret. Når alle mand er klar, har vi en fin trup. Vi skal have Kirkevold klar, og så kommer der også nogle mål i foråret, siger Allan Kuhn.

Med nederlaget til Brøndby er Hobro placeret på sidstepladsen i Superligaen med 15 point for 18 kampe.

/ritzau/