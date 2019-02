Profiler blev skadet, og på banen gik marginalerne imod Hobro, siger Hobro-spillere efter Allan Kuhn-fyring.

Manglende marginaler på banen og alt for mange skader er en stor del af forklaringen på, hvorfor Allan Kuhns tid i Hobro blev kort og torsdag endte med en fyring i superligaklubben.

Det siger sidste sæsons superligatopscorer, Pål Alexander Kirkevold, og Hobros anfører, Jonas Brix-Damborg.

- Allan Kuhn har haft svære vilkår, blandt andet fordi jeg var skadet. Vi lukkede for mange mål ind i starten, og han blev tvunget til at ændre til 4-5-1, og vi fandt aldrig rigtig ud af det.

- Vi blev bedre defensivt, men så manglede vi våben i offensiven. Så Allan havde svære arbejdsbetingelser, fordi vi havde så mange skader, siger Pål Alexander Kirkevold.

Han suppleres af anfører Jonas Brix-Damborg:

- Allan kom ind med nogle idéer, og jeg synes egentlig, at vi tog godt imod de idéer, men vi blev også udfordret af, at resultaterne ikke kom til at starte med, og at han efterfølgende fik svært ved at stille det hold, han gerne ville.

- Derfor blev hans idéer rimelig hurtig aflyst, kan man sige. Vi skiftede også formation til 4-5-1, fordi det haglede ind med mål. Så der blev hele tiden omrokeringer, så vi kunne redde os selv taktisk. Det har vi lidt under, siger anføreren.

Han tilføjer, at truppen har bakket fuldt op om træneren og bør kigge sig selv i spejlet.

- Vores resultater har ikke været tilfredsstillende. Det bærer Allan en del af ansvaret for, men det gør vi som spillere i ligeså høj grad også.

- Der er meget mere potentiale i vores spillere, så der er grund til selvransagelse, for det har ikke været godt nok, det vi har præsteret, siger Brix-Damborg.

Allan Kuhn blev i sommer ansat som ny Hobro-træner efter Thomas Thomasberg.

Den tidligere mestertræner i svensk fodbold fortalte hurtigt om sine visioner for at få Hobro til at blive et mere offensivt og boldbesiddende hold, efter at Hobro i flere år har været kendt som et meget hårdtarbejdende og til tider primitivt fodboldhold.

Det er ikke stilskiftet i sig selv, der har ført til Hobros problemer i denne sæson, så klubben aktuelt indtager sidstepladsen i Superligaen.

- Jeg vil ikke sige, at Allan og Hobro var et mismatch, for nogen gange er det marginaler, som afgør held og uheld i fodbold, og Allan var uheldig med sin opstart i Hobro, fordi vi havde så mange skader og ikke var helt skarpe nok som hold.

- Det gav ham et rigtig svært udgangspunkt, og han formåede ikke at få os ud af de kedelige stimer, vi har været inde i, siger Pål Kirkevold.

Allerede torsdag formiddag trænede Hobro-spillerne med deres nye cheftræner Peter Sørensen for første gang. Den tidligere Silkeborg-træner har leveret et godt førstehåndsindtryk, siger Jonas Brix-Damborg.

- Han er kommet ind med den energi, man kan håbe på at få, når man er i en situation, hvor der er skiftet træner. Han er fuld af optimisme og tro på, at vi kan lykkes i det her forår.

- Han har sagt til os, at vi ligner et godt hold, og det er småting, som har afgjort vores kampe. Det er de marginaler, vi skal have over på vores side i de tætte kampe.

- Og så vil han finde de famøse ti procent ekstra i hver enkelt spiller, så vi kommer til at lykkes. Så det er ikke nogen revolution, siger Hobro-anføreren.

Søndag klokken 12 spiller Hobro hjemme mod Esbjerg.

