Målmand Jesper Rask sikrede søndag et point til Hobro. Selvtilliden sidder fortsat i ham fra sidste sæson.

Sønderjyske havde alle muligheder for at hente tre point i superligaopgøret ude mod Hobro søndag. Her fik gæsterne et straffespark i overtiden, som målmand Jesper Rask kom i vejen for.

Dermed blev han helten for nordjyderne, der fik et point efter 1-1-resultatet på hjemmebane.

Det er ikke første gang, at Rask står i helterollen. I den seneste sæson hjalp han også til i Hobros overlevelse i Superligaen gennem flere kampe.

- Måden, jeg sluttede af på sidste sæson, giver selvtillid.

- Jeg ved, at jeg har det niveau, som jeg viste. Det giver noget tryghed og selvtillid at vide det, siger Jesper Rask.

Sønderjyskes Mads Albæk måtte dermed se skuffet til, da Hobro-keeperen nåede helt ud mod højre målstolpe, hvor midtbanespillerens skud sad.

- Jeg burde nok sparke længere ude, men han dykkede godt ned, og så står jeg som sorteper til sidst.

- Det irriterer mig, at jeg ikke sparkede den ind. Man ser jo, at de ekstra par point kan gøre meget i ligaen. Vi kunne have taget et par skridt op til, hvor vi gerne vil ligge, siger Albæk.

Hjemmeholdets Rasmus Minor Petersen lignede et ganske kort øjeblik skurken, da han stod bag straffesparket.

Dermed kunne han ånde lettet op efter kampen.

- Der kom et løb på ydersiden af mig, og jeg satsede lidt. Jeg synes, at den var fifty-fifty, og jeg skal lige se den på video.

- Hvis den var længere oppe på banen, så tror jeg ikke, at den var fløjtet. Det var lidt en svingende præstation for manden i det mørke tøj, siger Rasmus Minor om dommer Aydin Uslu.

Jesper Rask stod også med en vigtig straffesparksredning, da han i foråret sendte Vejle Boldklub ud af Superligaen med en vigtig aktion i nedrykningsslutspillet.

/ritzau/