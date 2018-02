Hobro fik scoret forårets første mål i 1-2 nederlaget til FC Midtjylland, men offensiven mangler stadig bid.

Hobro. Hobro tabte søndag med 1-2 hjemme til FC Midtjylland i et opgør, hvor hjemmeholdet ellers spillede sig frem til en række muligheder.

Alligevel blev Frans Dhia Putros' frisparksmål nordjydernes eneste i et opgør, hvor gæsterne fra FC Midtjylland ellers spillede en halv time i undertal efter en udvisning af angriberen Frank Onyeka.

Cheftræner Thomas Thomasberg konstaterer, at hans hold spillede sig frem til flere muligheder end i de to første kampe i foråret mod AGF og Randers FC.

- Vi har flere tilfælde, hvor bolden hopper og danser inde i feltet, og dem kunne vi have udnyttet bedre, siger cheftræneren, der erkender at det er blevet sværere at skabe chancer for Hobro.

- I starten af sæsonen fik vi flere omstillingsmuligheder, og det gør vi ikke længere. Det tyder på, at de andre hold har læst os og stiller sig længere tilbage på banen, siger træneren, der savner mål fra andet geled.

- Sådan som vi spiller taktisk, er det vigtigt, at vores angribere scorer mål. Men vi mangler også mål fra midtbanen, uddyber Thomasberg om nordjydernes midtbanefolk, der samlet set har bidraget med tre mål i sæsonen.

Nordjyderne kan dog glæde sig over, at den franske angriber Wilfried Domoraud startede inde for første gang i næsten et år. Offensivspilleren kom ikke frem meget, men er alligevel tilfreds.

- Det var rart at starte inde og få spillet fodbold igen, selv om vi tabte kampen, siger angriberen, der tror på, at der nok skal komme mål fra hans støvler i foråret.

- Jeg skal nok få scoret. Det er bare et spørgsmål om tid, konstaterer Domoraud, der understreger, at han sagtens kan spille sammen med den normale topscorer Pål Alexander Kirkevold, som var fraværende grundet karantæne i søndagens nederlag.

Han bakkes op af cheftræneren.

- Pål (Alexander Kirkevold red.) og Wilfried (Domoraud red.) kan nogle forskellige ting. Hvor Pål kan flere ting på egen hånd, så er Wilfried mere stationær.

- Men vi har set i optakten, at de sagtens kan spille sammen, så det kan sagtens være, at vi prøver det i fremtiden, uddyber cheftræneren.

Hobro får en ny mulighed for at hente forårets første sejr, når FC København onsdag aften kommer forbi Hobro.

/ritzau/