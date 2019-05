Jesper Rask er kommet stærkt tilbage i en presset situation, hvor Viborg ser store muligheder for oprykning.

- Jeg skal jo redde boldene, og det gjorde jeg.

Sådan lød den beskedne udmelding fra Hobro-målmand Jesper Rask, efter han torsdag stod i vejen for flere store Viborg-chancer.

I playoffopgøret om en plads i Superligaen sikrede han dermed, at 1. divisionsholdet ikke vendte den føring på 1-0, som Emmanuel Sabbi sikrede i første halvleg.

Dermed sprudler han i en presset situation for at sikre pladsen i landets bedste række, ligesom han gjorde i playoffkampene mod Vejle for få uger siden.

Det sker, selv om at dele af sæsonen ifølge målmanden selv ikke har været gode.

- Der var en periode i efteråret, hvor det ikke gik så godt. Det har bare handlet om at træne hårdere og gøre mit bedste.

- Jeg kan godt lide presset. Spændingsniveauet kommer af sig selv. For ikke at blive overtændt prøver jeg at tage det mere afslappet end normalt, forklarer Jesper Rask.

Hobros anfører har også kun ros til Rask, der kan spille en stor rolle i klubbens potentielle overlevelse.

- Han var udskældt og kæmpede ligesom holdet. Men det rager ham for at sige det rent ud.

- Han kører sit eget spor. At det er god timing, kan vi kun glæde os over, siger Jonas Brix-Damborg.

Viborg-angriber Andreas Albers så også målmanden som den store forskel på de to hold, der kæmper om billetten til Superligaen.

- Det var afgørende. Men jeg er sikker på, at vi undgår at skyde boldene i chokoladehøjde på søndag.

- Jeg er fortrøstningsfuld, siger han.

Viborg-cheftræner Steffen Højer ser også frem mod returopgøret med store forventninger trods nederlaget i Hobro.

- Stemningen i omklædningsrummet er, at vi smadrer dem.

- Får vi hul på bylden mod dem, så synes jeg, at vi fysisk virker så meget i overskud, at vi kan blive rigtig gode på hjemmebane, siger Højer.

Returopgøret i Viborg spilles søndag klokken 18.

/ritzau/