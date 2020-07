Jens Hammer Sørensen ser gerne, at Peter Sørensen fortsætter som cheftræner i Hobro trods klubbens nedrykning.

Efter sommerferien spiller Hobro i 1. division.

Det står klart, efter nordjyderne mandag spillede 2-2 ude mod Lyngby og dermed samlet taber 3F Superligaens nedrykningsplayoff med 3-4.

Selv om det altså ender med nedrykning for Hobro, håber klubbens sportschef at holde fast i cheftræner Peter Sørensen.

- Vi har været rigtig, rigtig glade for vores trænerteam. Vi har fået point mod alle hold i Superligaen, og det er svært, så jeg har ikke en finger at sætte på trænerarbejdet.

- Hvis det står til mig, håber jeg, at vi holder fast i trænerteamet, siger sportschef Jens Hammer Sørensen, der har indtryk af, at Peter Sørensen er klar til at følge med Hobro ned.

Peter Sørensen ville efter kampen ikke forholde sig til sin egen fremtid, men fokuserede på det, han lige havde overværet.

- Vi er skuffede, frustrerede og kede af det. Der sidder mange voksne mænd med tårer i omklædningsrummet. At rykke ud er det værste, der kunne ske.

- På dagen synes jeg, det var den forkerte vinder, men lige så rigtigt er det, at Lyngby overlever, fordi de var fjerdedårligst over hele turneringen, mens vi var tredjedårligst, siger Peter Sørensen.

Hobro må nu en tur ned i den næstbedste række, men Jens Hammer Sørensen mener, at Hobro hører til i det fineste selskab.

- Det kan godt være, jeg er lidt farvet, men jeg synes, Hobro IK pynter i Superligaen. Vi har spillet en god gang fodbold, og vi gik til angreb imod Lyngby.

- Vi har en hård periode at skulle igennem, men jeg er pavestolt af spillerne. Nogle af dem sad og græd i omklædningsrummet, og det er sgu en tung dag, men vi døde med støvlerne på, så jeg kan ikke bede om mere.

Nedrykningen betyder et mindre budget, hvorfor Hobro kommer til at vinke farvel til spillere denne sommer, men Jens Hammer Sørensen er optimistisk.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogle, der skal videre, men vi har et godt fundament med mange spillere på kontrakt. Hvis vi kan bygge videre på indsatsen mod Lyngby, ser jeg lyst på fremtiden, siger Hobro-sportschefen.

Det ligger allerede fast, at Hobro mister offensivprofilen Emmanuel Sabbi, der skifter til OB, og målmand Jesper Rask, som stopper karrieren.

/ritzau/