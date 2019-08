Hobro IK's sportsdirektør forventer, at Emmanuel Sabbi skifter til udlandet i Hobros største salg nogensinde.

Over sommeren har Hobro IK's tre offensive profiler Emmanuel Sabbi, Pål Alexander Kirkevold og Edgar Babayan været genstand for ustoppelig spekulation om spillernes fremtid.

Nu er der ved at være afklaring på transfervinduet, og for Hobro betyder det formentlig, at klubben kommer til at sælge den 21-årige amerikaner Emmanuel Sabbi for det største beløb i klubbens historie.

Det fortæller sportschefen i Hobro, Jens Hammer Sørensen.

- Vi gør rigtig meget for at holde på de tre, men som det ser ud lige nu, så mister vi nok Sabbi, siger sportschefen, der dog fastslår, at intet endnu er skrevet under.

Jens Hammer Sørensen fortæller, at man forhandler med en unavngiven udenlandsk klub, og går handlen igennem, så vil den sætte rekord i den nordjyske 3F Superliga-klub.

- Hvis det går igennem, så bliver det klubbens største salg nogensinde, og det er vi selvfølgelig glade for.

For cheftræner i Hobro, Peter Sørensen, er det et alvorligt slag for klubbens overlevelsesdrømme, hvis klubben sælger ud af sine profiler.

- Som træner vil man gerne have de bedste spillere at arbejde med.

- Det giver sig selv, at sælger man ud af sine bedste spillere fra et hold, der akkurat klarede sig i sidste sæson, og som vil have problemer mod de fleste, så øger man risikoen for at rykke ned, siger Peter Sørensen.

- Jeg er ansat til at vinde fodboldkampe, og det er en kæmpe fordel at have gode spillere til at vinde.

Skulle Emmanuel Sabbi forsvinde fra Hobro, så er Jens Hammer Sørensen dog klar med en erstatning, som klubben allerede arbejder på.

- Vi skal have noget andet ind, og vi er nødt til at erstatte ham (Sabbi, red.) med en enkelt spiller, som vi også arbejder på i øjeblikket.

Hobro-sportschefen fortæller, at han ikke regner med, at norske Kirkevold eller armenske Babayan forlader Hobro i dette vindue.

