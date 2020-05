Hobro går konkurs, hvis ikke Superligaen går i gang igen på denne side af sommeren, siger bestyrelsesformand.

Superligaklubben Hobro IK går konkurs, hvis ikke Superligaen kommer i gang igen snart.

Det siger klubbens bestyrelsesformand, Lars Kühnel, i et interview med Nordjyske.

- Vi går konkurs, hvis vi ikke kommer i gang med at spille igen. Vores eksistens er afhængig af, om statsminister Mette Frederiksen giver grønt lys til superligafodbold på denne side af sommeren, siger han.

Kommer ligaen ikke i gang, må Hobro vinke farvel til et beløb på omkring fem millioner kroner - tre millioner kroner i tabte tv-indtægter og to millioner kroner fra sponsorer.

Det kan klubben ikke holde til økonomisk, lyder det fra Kühnel.

Det er mindre kritisk for klubben, hvis resten af sæsonen skal spilles færdig uden tilskuere. Kun cirka otte procent af indtægterne kommer fra den del, siger formanden.

Hobro ligger på Superligaens 12.-plads med 19 point for 24 kampe.

Der har ikke været spillet en kamp i Superligaen siden 9. marts. Efterfølgende blev ligaen suspenderet på grund af coronapandemien.

Fredag fremlagde Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) en plan for kulturminister Joy Mogensen (S) om forholdsregler efter coronapausen.

Den plan skal være med til at gøre det muligt at genstarte landets bedste fodboldrække 29. maj, lyder foreningernes ambition. Håbet er, at sæsonen kan være færdigspillet inden udgangen af juni.

Divisionsforeningen offentliggjorde lørdag de 55 sider med protokoller, der blev fremlagt for ministeren, og som skal sikre forsvarlig afvikling af træning og kampe i professionel fodbold i Danmark.

Et omfattende testsystem er en del af protokollerne. Alle aktører skal således testes før første kampdag og derefter løbende i resten af sæsonen.

Der resterer 12 spillerunder i Superligaen.

