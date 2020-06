Imed Louati forlod DS Arena umiddelbart efter udskiftning i søndags, men han har undskyldt og er tilgivet.

Hobro-angriberen Imed Louati har undskyldt over for sine holdkammerater og trænerstaben i superligaklubben, efter at han i søndags reagerede negativt på en udskiftning. Det siger Hobros cheftræner, Peter Sørensen, til Nordjyske.

Da tuneseren blev skiftet ud efter knap en time af opgøret mod Lyngby, blev han rasende og sparkede til en bande, før han gik ud af stadion og satte sig i sin bil. Nu er optrinet tilgivet, fordi angriberen selv har indset, at han reagerede for voldsomt.

- Han mente, at han bedst ville kun styre sit temperament på afstand. Jeg mener ikke, at det var den rigtige opførsel, men dagen efter undskyldte han over for først mig og siden spillerne, og det kan vi godt rumme, siger Peter Sørensen til Nordjyske.

26-årige Louati er da også med i den trup, som Hobro har udtaget til lørdagens hjemmekamp mod AC Horsens. Det opgør begynder klokken 17.

Louati kom til Hobro i september og har siden scoret to mål i 17 superligakampe. Han har også en fortid i Vejle Boldklub.

/ritzau/