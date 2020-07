Imed Louati er ked af, at han spyttede på Lyngbys Rezan Corlu, der dog ifølge Hobro-spidsen provokerede alle.

Et stort drama udspillede sig, da Lyngby mandag sikrede sig overlevelse i 3F Superligaen og sendte Hobro ned i 1. division, men en situation til allersidst stjal fokus.

Dybt inde i overtiden opstod der nemlig tumult mellem de to mandskaber, hvilket endte med, at Hobro-angriberen Imed Louati spyttede Lyngbys Rezan Corlu i ansigtet, og tre røde kort blev uddelt.

Efter kampen indrømmede Louati sin handling, som han undskylder for, men samtidig mener han, at Corlu agerede helt forkert.

- Han provokerede alle, efter han fik det røde kort, siger Louati om Corlu og fortsætter:

- Han ville ikke forlade banen, og han sagde grimme ord til alle spillere. I det øjeblik var jeg vred, og det var min reaktion. Det er ikke det rigtige at gøre, men i den situation kan man ikke kontrollere sig selv.

- Jeg kan ikke fortælle, hvad han sagde, men han sagde en masse grimme ord. Når man spiller fodbold, er det på banen, og man skal ikke tale om andres familier eller sådan noget.

- Det må ikke ske, for det er ikke mig. Jeg har ikke sådan en dårlig attitude, men vi kæmper for overlevelse i 95. minut, og han ville ikke forlade banen, siger Louati.

Tumulten startede, fordi Edgar Babayan nedlagde Andre Riel, der var på vej mod et tomt Hobro-mål.

Babayan så ingen anden udvej, fortæller han.

- Det var én-mod-én, og vi havde ikke vores målmand på plads. Han driblede forbi mig, og så valgte jeg at tackle ham og få det røde, fordi vi så havde chancen for at score til allersidst, i stedet for at han løb ned og scorede til 3-2.

- Corlu kom blæsende op efter frisparket, og jeg ved ikke, hvorfor han skulle spille macho på den måde. Han skubbede til mig, og jeg skubbede til ham. Så kom vores holdkammerater, og så blev det et cirkus.

- Vi svinede hinanden til. Jeg tror ikke, folk tænkte over, hvad der blev sagt. Det er fodbold, og vi var i det røde felt. Jeg ved ikke, hvad der præcist blev sagt, men det var ikke pæne ord, siger Babayan og tilføjer:

- Én fra Lyngbys stab tog kvælertag på Mikkel M. Pedersen. Det lignede nærmest brydning. Jeg ved ikke, hvorfor de skulle lave det nummer. Der skulle bare være frispark, rødt kort og så videre med spillet.

Rezan Corlu ønskede efter kampen ikke at udtale sig til den skrevne presse, men Lyngby-spilleren, der er lejet i Brøndby, udtalte følgende til TV3 Sport:

- Jeg blev spyttet i hovedet af Louati. Det er jeg slet ikke tilfreds med, og det overskyggede lidt min aften.

- Jeg har været med til at redde Lyngby i Superligaen, og at det skal slutte sådan her, er jeg slet ikke tilfreds med. Jeg håber, at det røde kort bliver anket, lød det fra Corlu til tv-kanalen.

Mandagens opgør endte 2-2, hvorfor Lyngby overlever med en samlet 4-3-sejr.

/ritzau/