Hobro var frustreret over at tabe på en fejlkendelse mod FCN, hvis træner mener, at dommerne behøver hjælp.

Det irriterer Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg, at FC Nordsjællands første mål i lørdagens superligakamp fik lov at tælle, selv om der var offside.

Hobro tabte opgøret med 1-2, og ved FCN's mål til 1-0 i første halvleg stod Godsway Donyoh i offsideposition, da bolden ramte ham og røg videre til målscorer Nicklas Strunck.

- Det er ikke så meget at gøre ved det nu, men det er dybt frustrerende. Det var en virkelig stor offside, og det er dødirriterende, at der kan ske sådan noget, når vi går og træner for det her hver dag, siger Jonas Brix-Damborg.

- Jeg ved godt, at man kan have en dårlig dag på kontoret, det havde vi også selv. Men den situation var ikke for god.

Også cheftræner Allan Kuhn er frustreret over målet.

- Det har vi jo ikke brug for, når vi ligger nederst i tabellen og har det svært på udebane, siger Kuhn.

- Der er ingen tvivl om, at dommer og linjedommer er lige så irriterede, som vi er. De vil ikke lave sådan nogle fodfejl.

FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand havde efter kampen ikke set offsidesituationen, men han mener generelt, at der er for mange af den slags sager i dansk fodbold.

- Offsidekendelser er meget afgørende i Superligaen, og det har jeg sagt i mange år. Vi er for dårlige til det.

I den forgangne uge udtalte Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Jyllands-Posten, at han håber, at videodommersystemet VAR kan blive indført i Superligaen fra sommeren 2020.

Det redskab kan være en god hjælp, hvis det gøres ordentligt, mener Hjulmand.

- En velfungerende VAR er fin. Jeg synes, at der har været har været alt for mange startproblemer med det, og man skal virkelig putte ressourcer i det.

- Jeg synes bestemt, det er værd at diskutere, for det kan jo være afgørende for op- og nedrykning, siger Hjulmand.

/ritzau/