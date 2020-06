Selv om forspringet til Esbjerg er mindsket, så har Hobro stadig skæbnen i egne hænder inden indbyrdes opgør.

Hobro fik en blandet start på spillet i nedrykningspulje 2, da holdet lørdag spillede 1-1 mod Horsens.

Dermed er presset på Hobro intensiveret, da de direkte konkurrenter om direkte nedrykning fra Esbjerg slog Randers 4-2 fredag. Det bringer Hobros forspring ned fra fem til tre point.

Den nederste placering i nedrykningspuljen rykker direkte i 1. Division, mens nummer tre møder tredjepladsen i pulje 1.

Selv om dele af forspringet forsvandt, så hæfter Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg sig mest ved, at afgørelsen stadig er i Hobros egne hænder.

- Det er stadigvæk i vores egne hænder. Udgangspunktet er stadig godt, men med så mange indbyrdes kampe bliver det drabeligt. Det er bestemt ikke slut endnu, og det bliver det heller ikke, siger Brix-Damborg.

Hobro har en yderst erfaren træner i Peter Sørensen, der også lykkedes med at redde Hobro i sidste års nedrykningsdrama.

Den erfaring mener Brix-Damborg da også, at truppen bør trække på.

- Peter Sørensen har erfaringen, og den skal vi selvfølgelig trække på som trup. Men erfaringen er jo ikke nok alene, vi er nødt til at vise, vi er dygtige nok.

Erfaringen er da heller ikke til at tage fejl af. Det siger Hobros Simon Jakobsen, der også var Peter Sørensens styrmand i Silkeborg-tiden.

- Peter har prøvet det før og udviser en tro på, at vi som hold kan klare det. Peters ro har en stor værdi for hele truppen, siger Jakobsen.

Esbjerg skiftede inden nedrykningspillet træner, og holdet har ansat den rutinerede indpisker Troels Bech.

Selv om Jakobsen anerkender, at Bech ikke har lang tid til at ændre tingene, så havde han hellere set, at Esbjerg havde forsat af det samme træge spor.

- Jeg havde hellere set Esbjerg have beholdt noget, der ikke fungerede. Det var tydeligt, at Esbjerg manglede gnisten, når vi mødte dem, siger Jakobsen.

I lørdagens kamp mod Hobro fik Simon Jakobsen en uheldig hovedrolle, da en skidt forsvarsaktion kostede Horsens' eneste mål, og han var efter kampen den første til at lægge sig fladt ned.

- Jeg vil være den første til at kaste det ind under kategorien elendigt forsvarsspil. Det var en blanding af en dårlig beslutning og dårlig teknik, så den er jeg ikke bleg for at tage på min kappe, siger Jakobsen.

Hobro mangler stadig to altafgørende indbyrdes opgør mod Esbjerg.

/ritzau/