To et halvt år er lang tid i fodbold, når man ikke får regelmæssig spilletid.

Ingen kan i hvert fald skyde Andrew Hjulsager i skoene, at han ikke gav drømmen om at bryde igennem i La Liga chancen. Tværtimod.

For hvorfor tog det ham egentlig så lang tid at nå til den erkendelse, at han først nu - efter sommerens skifte til belgiske Oostende - skulle forlade Celta Vigo for igen at få karrieren på ret køl?

Den 24-årige dansker giver nu for første gang sin helt ærlige fortælling om det, man fodboldmæssigt med rette kan betegne som et mislykket ophold i en af verdens bedste fodboldrækker.

...I Spanien handler det ikke om, hvad træneren synes om dig... Andrew Hjulsager

»Det er ikke helt så nemt at forklare. Der er selvfølgelig mange årsager til, at det endte, som det gjorde. Men overordnet har det jo noget at gøre med, at jeg meget af tiden har følt mig tæt på holdet, ikke mindst i den sæson, vi lige er gået ud af.«

»Jeg spillede altså 15 La Liga-kampe og to pokalkampe alene i sidste sæson, og det er jo ikke nogen katastrofe,« siger Andrew Hjulsager, der i alt nåede 24 La Liga-kampe og fire pokalkampe for Celta Vigo. (LÆS HER HVORFOR HJULSAGER IKKE FORTRØD SKIFTET ALLEREDE EFTER ET ÅR)

Resultatet blev en scoring og fire assister.

Tre af dem faldt i november og december, hvor han for alvor fik smagen for livet som La Liga-spiller med spilletid i otte af 11 kampe, deriblandt mod giganterne fra Real Madrid og to sejre for det dengang trængte bundhold.

...Det føltes lidt, som om du arbejdede for noget, der ikke havde nogen pris. Mine mål virkede uopnåelige... Andrew Hjulsager

Men så skete der det, Celta Vigo har excelleret meget i – træneren blev fyret, og en ny mand overtog holdet.

»Jeg må også bare sige, at selv om det sluttede bedre, end det startede, var tiden inde til et skifte.«

På to år - der blandt andet bød på et halvt års lejeophold i Granada - har Andrew Hjulsager haft frem trænere i Celta Vigo. Hver gang, når han har kæmpet sig tilbage på holdkortet, har han opdaget, at det i Spanien ikke kun handler om, hvad træneren synes om en spiller, eller hvordan man præsterer.

»Der er en helt anden mentalitet i Spanien. Jeg er fra Danmark vant til, at du får et output på det arbejde, du lægger i træningen og kampene. Men i Spanien gjorde det ikke den store forskel, om holdet tabte et par kampe. Jeg følte, at jeg i længere perioder havde trænet godt, men at det ikke rigtigt havde nogen effekt. Den belønning var der ikke.«

»Det var hårdt for mig i starten, men jeg blev god til at håndtere det. Det føltes lidt, som om du arbejdede for noget, der ikke havde nogen pris. Mine mål virkede uopnåelige,« forklarer Andrew Hjulsager, der i vinter fik nok.

Da transfervinduet sluttede i juni, besluttede han sig for, at han skulle væk fra Celta Vigo. Nu kan han ikke mere. På den næstsidste dag af transfervinduet kommer ledelsen hen til Andrew Hjulsager og fortæller ham, at de ønsker at udleje ham.

»Det sker altså ovenpå min bedste tid i klubben. Det kommer helt ud af det blå. I to måneder har jeg gjort det rigtig godt. De fyrer så træneren, og under den nye træner spiller jeg også rimeligt meget. Jeg har lavet mine assister og er blandt La Ligas mest effektive i forhold til spilletid og oplæg til scoringer, så jeg havde fået troen på, at det virkelig kunne blive til noget det her, men efter jeg får den besked, ryger jeg pludselig ud af truppen.«

Det er stik imod det, der virker til at være træner Miguel Cardosos ønske.

...Allerede da vi går på sommerferie, har jeg fire, fem muligheder. Fire af dem var helt konkrete, hvoraf den ene er en topklub i Danmark... Andrew Hjulsager

»Klubben ville en ting, og jeg havde lige snakket med træneren, som gerne ville have, at jeg blev, så han ville noget andet, og der tænkte jeg: ’ok, nu er det nok. Det her havde ikke noget med fodbold at gøre’. Lige pludselig ryger jeg helt ud af truppen, efter ledelsen modsat trænerens vilje siger til mig, at de gerne vil leje mig ud.«

»Så ville jeg hellere finde et sted, hvor de sætter pris på, at jeg er der. Det havde intet at gøre med, at jeg ikke trivedes i klubben eller i byen. Tværtom. Jeg har kun positivt at sige om fansene og deres behandling af mig, og jeg troede som sagt på, at jeg ville få gennembruddet i klubben, og at jeg ville være der længe, ellers havde jeg ikke på eget initiativ lært sproget på et år.«

»Jeg kæmpede, alt hvad jeg kunne, for Celta, og min familie havde det godt, men jeg er nødt til at tage det her valg, og jeg glæder mig rigtig meget til at spille for min nye klub,« pointerer Andrew Hjulsager.

Valget faldt på Oostende.

Oostende har en træner, der vil give Hjulsager chancen centralt på midtbanen. Vis mere Oostende har en træner, der vil give Hjulsager chancen centralt på midtbanen.

En klub, der måske ikke lyder så sexet for en spiller, som er lige i periferien af landsholdet, og som senest var udtaget til at træne med de bedste af de bedste danske fodboldspillere, da landstræner Åge Hareide udtog landsholdtruppen til junis EM-kvalkampe mod Irland og Georgien.

Men netop landstræneren og hans assistent Jon Dahl Thomasson har bifaldet et skifte til Belgien for Andrew Hjulsager.

»Jeg talte lige med Åge og Jon under træningerne i juni, og der sagde de også, at et skifte til en af de ligaer ville være at foretrække, og spiller man så godt der, ville jeg komme i betragtning. Så ja, det har da også været med i mine tanker omkring skiftet. Det flugter jo også godt med det, jeg selv har tænkt.«

»Mine tanker har været på Belgien, Holland eller måske en mindre klub i Bundesligaen, også i forhold til at spille sig tættere på landsholdet,« siger Hjulsager og fortsætter:

Onze nieuwe transfer schreef zich zonet in bij onze Neutrale Mutualiteit Symbio. RT om hem te verwelkomen ! #transfer pic.twitter.com/9tXNMtfN2I — KV Oostende (@kvoostende) July 12, 2019

»Allerede da vi går på sommerferie, har jeg fire, fem muligheder. Fire af dem var helt konkrete, hvoraf den ene er en topklub i Danmark. Men jeg havde allerede besluttet mig for, at jeg ville blive i udlandet. Niveauet er bare højere herude, og jeg føler ikke, at jeg er færdig med at komme tilbage til en af de største ligaer, som jeg også lige er skiftet fra.«

At det så lige præcis blev Oostende skyldes en anden norsk træner i Kåre Ingebrigtsen, der netop har overtaget tøjlerne i den belgiske midterklub.

»Jeg kunne godt være kommet til en større klub, og jeg kunne måske godt være endt i en bundklub i La Liga, men jeg har lagt meget vægt på, at Kåre har set mig. Det har været vigtigt for mig at komme hen til en træner, som, jeg ved, kender til mit spil, og uden for landets grænser er det begrænset, hvor mange trænere der kender til mine kvaliteter. Så det er det rigtige skridt for mig.«

Nordmanden med fortid i Rosenborg har i snakkene med Andrew Hjulsager ladet danskeren høre den rigtige musik.

Andrew Hjulsager jugó 24 partidos en Primera División y no completó los 90 minutos en ninguno de ellos (su máximo fueron 75 minutos en Leganés)

Sólo hay un caso más llamativo en el Celta: Jorge Larena jugó 42 partidos en Primera y tampoco completó ninguno (su máximo: 85 min.) pic.twitter.com/0WNMVcDbLW — AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) July 13, 2019

For et er, at Kåre Ingebrigtsen har gjort sig umage for at få Oostende til at købe Andrew Hjulsager ud af Celta Vigo, han er også med på at revitalisere ham.

Projektet i Oostende handler nemlig i høj grad om en gang for alle at vise omverdenen, at Andrew Hjulsager er en central midtbanespiller og ikke kantspiller.

»Jeg er bedst på midten af banen. I udlandet har jeg haft problemer med at vise det, fordi jeg har spillet så meget på kanten. Både fra min tid i udlandet og måske også lidt fra Brøndby ser mange mig meget som kantspiller, fordi man kan finde klip med mig, hvor jeg trækker ind, sætter et par mand og banker den op i krogen.«

»Men som jeg også fik bevist mest af alt i min ungdomstid i Brøndby, er jeg bedst som otter, og det er en af de to pladser, jeg skal spille i vores 4-3-3-system.«

...Jeg talte lige med Åge og Jon under træningerne i juni, og der sagde de også, at et skifte til en af de ligaer ville være at foretrække... Andrew Hjulsager

Og så handler hans skifte til Oostende også om, at han igen skal bevise sig internationalt.

»Mange vil nok sige, ’hvad er det for noget, og det er jo ikke så højt et niveau’ og så videre, men jeg har allerede været her i et par uger, og jeg kan sige, at de hold, jeg har spillet træningskampe mod, ligger i den midter- eller nedre del af den belgiske liga, og det er højere niveau end den danske Superliga,« siger Andrew Hjulsager og afviser, at han er gået et skridt ned i forhold til tiden i Brøndby.

»Nej. Jeg er kommet til en hård liga, der sender spillere af sted til Premier League og Spanien for store beløb, så hvis du kan bevise dig her, kan du tage skridtet videre. Det har selvfølgelig spillet ind, at det er en god klub i den belgiske liga med gode muligheder for spilletid, og så er det bare op til mig selv at spille og gøre det godt.«

»Klubbens og min plan er, at når jeg forhåbentlig har gjort det godt her, skal jeg ud på en større adresse igen.«