Mens de danske landsholdsspillere i dag flyver ud til alverdens ferieresorter for at hvile stængerne og øve med selfiestangen, kigger landstræner Kasper Hjulmand ind i en sommer, der byder på en masse grublen og kradsen i skægget.

Der er ingen optaktstræningslejr, når VM går løs på Qatars ørkenstadioner om fem måneder, så de netop overståede Nations League-kampe får en kæmpe betydning, når Hjulmand skal finde de 23 spillere, der skal kæmpe om guldet.

Og der er lagt op til et nervepirrende tovtrækkeri om de sidste billetter til flyet til Qatar.

B.T. tager herunder temperaturen på Hjulmands VM-trup.

Målmænd



Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Sikker på VM-billet: Kasper Schmeichel

Ligger godt til: Peter Vindahl Jensen, Daniel Iversen, Frederik Rønnow

Fræk outsider: Jonas Lössl, Mads Hermansen

Skal sætte en voldsom slutspurt ind NU: Oliver Christensen, Jesper Hansen

Kommentar: Der er Kasper Schmeichel, og så er der alle de andre. Og med Leicester-stjernens forsvindende lille skadesfrekvens er det mest af alt to badebilletter, som Kasper Hjulmand skal uddele. Det ligner en kamp mellem Vindahl, Iversen og Rønnow. Sorteper havner hos én af dem.

Midtstoppere:



Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sikker på VM-billet: Andreas Christensen, Simon Kjær, Joachim Andersen

Ligger godt til: Victor Nelsson, Jannik Vestergaard

Fræk outsider: Nicolai Boilesen, Mads Bech Sørensen

Skal sætte en voldsom slutspurt NU: Mathias Zanka Jørgensen, Andreas Maxsø, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Oliver Abildgaard

Kommentar: Danmark er velsignet med urimeligt meget talent på midtstopperpositionen, og det er nok her, at Hjulmand skal træffe nogle af sine sværeste valg. Simon Kjær – forudsat at han er fit – må være sikker. Det samme er Andreas Christensen, der nok har en af sine største fans i landstræneren. Og så har Joachim Andersen med disse fire Nations League-kampe også spillet sig ind som sikker mand til VM. Det er spændende, om Hjulmand vil have fire eller fem rene midtstoppere med til Qatar. Nøjes han med fire, er der lagt op til et hundeslagsmål mellem Jannik Vestergaard og Victor Nelsson.

Backs:



Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sikker på VM-billet: Joakim Mæhle, Rasmus Nissen, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen

Ligger godt til: Alexander Bah, Robert Skov

Fræk outsider: Mads Valentin, Victor Kristiansen

Skal sætte en voldsom slutspurt NU: Henrik Dalsgaard, Rasmus Carstensen, Mads Roerslev

Kommentar: De seneste to uger har vist, at Hjulmand har valgt sine fire favoritter til backpositionerne, som er så vigtige for både den danske offensiv og den danske defensiv. Det er fire stærke og meget pålidelige motorer, der dog alle er højrebenede. Spørgsmålet er, om han ikke også gerne vil have en venstrebenet gardering med – og her er der rigeligt med bejlere, især hvis man også tæller Boilesen med.

Midtbanespillere:



Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

Sikker på VM-billet: Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Christian Nørgaard

Ligger godt til: Mathias Jensen

Fræk outsider: Philip Billing, Morten Hjulmand, Rasmus Falk, Casper Nielsen, Jens Jønsson

Skal sætte en voldsom slutspurt NU: Philip Zinckernagel, Jens Stage, Anders Christiansen, Maurits Kjærgaard

Kommentar: Flere eksperter har udpeget den manglende bredde på den danske centrale midtbane som sprækken i landsholdets rustning. Og der er da også et solidt gab mellem de fire sikre og resten af feltet. Hjulmand virker dog meget insisterende på at få Mathias Jensen til at virke, og Brentford-elegantieren fik da også leveret et flot aftryk mandag aften. Han ligner bedste bud til det yderste midtbanesæde i Qatar.

Kantspillere:



Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Foto: STUART FRANKLIN

Sikker på VM-billet: Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard

Ligger godt til: Martin Braithwaite, Jesper Lindstrøm

Fræk outsider: Jacob Bruun Larsen, Mohammed Daramy, Anders Dreyer

Skal sætte en voldsom slutspurt NU: Pione Sisto, Gustav Isaksen

Kommentar: Vi tør kun melde de to FCN-kammerater Damsgaard og Skov Olsen for sikre i denne kategori. For Kasper Hjulmand bruger ikke nødvendigvis rendyrkede kantspillere. Eriksen har spillet derude, det har Yussuf Poulsen også – og mandag aften var det Jonas Wind, der blev smidt ud på venstreflanken. Og den fleksibilitet kan koste dyrt for andre – især Braithwaite, som ikke ser skyggen af spilletid i FC Barcelona, må have søvnløse nætter.

Angribere:



Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sikker på VM-billet: Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Jonas Wind

Ligger godt til: Yussuf Poulsen

Fræk outsider: Emil Riis, Marcus Ingvartsen

Skal sætte en voldsom slutspurt NU: Mikael Uhre, Jens Odgaard, Kasper Junker

Kommentar: I angrebet er det bemærkelsesværdigt, at Yussuf Poulsen, der tidligere var landsholdets førsteangriber, nu må betragtes som tvivlsom til VM-truppen. Cornelius og Wind var så overbevisende i Nations League-kampagnen, at Hjulmand får svært ved at se bort fra dem til vinter. Kasper Dolberg indeholder stadig så meget uforløst potentiale, at landstræneren ikke tør udelade ham. Yussuf skal klemme ballerne sammen de kommende fem måneder.