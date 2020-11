Før onsdagens gruppefinale mod Belgien er Peter Møller imponeret af Kasper Hjulmands aftryk på landsholdet.

Fodboldlandsholdet har vundet sine seneste fem kampe og kan med en udesejr over Belgien onsdag aften vinde sin gruppe i Nations League.

På baggrund af de resultater og de danske præstationer er Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller, imponeret af landstræner Kasper Hjulmand, der i sommer afløste nordmanden Åge Hareide.

- Jeg synes, at Kasper Hjulmand og resten af trænerteamet har fået en fantastisk start, og nu er de oppe på fem sejre i streg. Vi har fået det ud af trænerskiftet, vi havde håbet på, og effekten har været rigtig god til at starte med, og det er ikke hvem som helst, vi har mødt.

- Det er sindssygt flot, at vi har givet os muligheden for at være med i en finalekamp. Det viser også, at vi har et godt fundament og en god gruppe af spillere. Samtidig viste testkampen mod Sverige i sidste uge, at der er flere spillere, som står i nærheden og banker på til landsholdet, siger Peter Møller.

Under Hjulmand er det blevet til en udesejr over England, sejre ude og hjemme over Island, testsejre over Sverige og Færøerne, uafgjort hjemme mod England samt et nederlag til Belgien i Parken.

- Det er meget lovende, og den eneste ulempe er, at forventningerne til os nu bliver meget høje.

- Vi vil selvfølgelig gerne derhen, hvor alle forventer, at vi kan spille lige op med de bedste i verden, men vi skal også være sikre på, at vi kan blive ved med at håndtere, at presset på os hele tiden øges, siger Peter Møller.

På forhånd havde han gerne solgt efteråret for, at landsholdet kunne stå i en situation, hvor førstepladsen var en sejr væk inden sidste spillerunde.

- Ja, for katten da, det havde jeg solgt den for. Det er sindssygt imponerende, at vi er kommet dertil, og at vi er sikre på at holde England under os.

- Samtidig har vi sikret, at vi er et seedningslag højere oppe ved næste lodtrækning til Nations League, og vi er blevet topseedet i lodtrækningen til VM-kvalifikationen, siger Peter Møller.

Vinder Danmark over Belgien, sikrer landsholdet en VM-livline og en plads i næste års Nations League-slutspil. Deltagelsen i slutspillet vil sikre DBU mindst 35 millioner kroner ekstra i indtægter.

- Herrernes A-landshold er hele motoren i dansk fodbold. Det er penge, som kan dryppe ned hele vejen gennem systemet til gavn for alle danske fodboldspillere, siger Peter Møller.

/ritzau/