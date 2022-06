Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lykkelig dansk landstræner sendte sine spillere på en velfortjent ferie - men de fik en særlig besked med i bagagen.

Efter 2-0-sejren over Østrig, den tredje i fire kampe på ti dage, tog Kasper Hjulmand ordet i omklædningsrummet. For når landsholdet igen mødes, nærmer VM i Qatar sig med hastige skridt.

Så godt nok skal spillerne nyde den ferie, der nu står for døren, men landstræneren havde en særlig besked efter sejrsjublen, som B.T. spurgte ham ind til på pressemødet efter Østrig-kampen.

»Hold en god ferie, men husk på, hvor stort vi drømmer. Vi har brugt den her lejr på at prøve at skitsere efteråret. Skal vi gøre det godt til VM, har vi et øget ansvar hver især frem til november,« siger Hjulmand om budskabet til sine spillere og fortsætter:

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Hver spiller skal helst stå op hver dag med den drøm om, at vi skal gøre det så godt som muligt til VM. Og i det ligger der et ansvar HVER eneste dag om at gøre det så godt, man kan.«



»Husk at drømme. Hold fast i det, vi gerne vil - og så lev efter det.«

Samtidigt afslørede landstræneren, at han roste sine spillere for den seneste tids store præstationer.

»Jeg sagde tak til staben for indsatsen. De har virkelig arbejdet hårdt. Og jeg sagde tak til spillerne for deres indsats. Jeg er meget imponeret over dem. De bakker hinanden op. Der er ingen sure miner. Alle bidrager. Bare det med at give alt hver gang… Det gjorde vi. Kæmpestor kredit til dem,« siger han.

Danmark topper sin Nations League-gruppe efter sejre over Frankrig og to gange over Østrig. Næste gang, landsholdet skal i aktion, er til september i selvsamme turnering.