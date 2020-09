Landstræner Kasper Hjulmand har endnu en gang ikke haft en optimal tid op til landsholdsudtagelsen.

Tirsdag præsenterede han de 23 spillere til først testkampen mod Færøerne og derefter Nations League-opgørene mod Island og England, og her fortalte han om, hvordan hans planer op til udtagelsen er blevet forpurret på grund af restriktionerne grundet coronavirussens opblussen i Danmark og andre lande.

»Det har simpelthen bare gjort, at jeg ikke har kunnet rejse rundt. Desværre. Så det har været en stor forandring,« sagde Kasper Hjulmand og tilføjede, at hans arbejde med de største profiler på landsholdet, udlandsdanskerne, mest af alt er foregået på telefonen:

»Jeg havde planlagt at skulle rejse mellem de her to samlinger og følge op, snakke med spillerne ansigt til ansigt, men det er blevet på telefonen. Vi kan ikke rigtig komme ind og se kampene, vi kan ikke få adgang til træningerne og så videre, så det er et stort indgreb, i forhold til hvad vi havde planlagt. Men sådan er det, og vi får det bedste ud af det. Men det er anderledes, end vi havde planlagt.«

Hjulmand var som bekendt også ramt af restriktionerne til sin første samling med det danske landshold og fik kun få dage med spillerne og ingen testkampe til lære sit hold at kende, før det var alvor mod Belgien og England i september.

Det får han denne gang, hvor Færøerne venter i en venskabskamp på MCH Arena 7. oktober, inden det igen går løs i Nations League.

Her har landstræneren endelig mulighed for at teste sine mange idéer af, og han kunne godt løfte sløret for, at tæt på hele truppen på 23 mand kommer i aktion i Jylland.

»Det giver taktiske muligheder, men det gør også, at vi kan sørge for, at spillerne ikke bliver overbelastede. Det er klart, at vi i en kamp mod Færøerne kommer til at bruge så tæt på alle spillere – hvis da ikke dem alle – i forhold til at fordele spilletiden, sådan så vi er mest muligt friske og klar til Island-kampen. Det betyder ikke, at vi ikke går ind og gør alt for at vinde kampen mod Færøerne,« pointerede han.

Det kunne meget vel betyde, at der kan være debutanter på landsholdet, da Jonas Wind, Andreas Skov Olsen og Philip Billing alle er udtaget, ligesom FC Midtjyllands målmand Jesper Hansen også er med igen og kan få sin første streg i bogen, hvis han får spilletid.